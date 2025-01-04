Глава Євроради назвав країну-пріоритет для ЄС у 2025 році

Очільник Європейської ради Антоніу Кошта наголосив на пріоритетності підтримки України на тлі триваючої російської агресії. З такою заявою він виступив під час церемонії відкриття головування Польщі в Раді ЄС.
Головні тези:
- Європейська рада підтвердила підтримку України на тлі війни.
- Польща зосередиться на питаннях оборони під час свого головування у Євросоюзі.
ЄС не збирається кидати Україну напризволяще
Він також вкотре нагадав, що міжнародне право має восторжествувати заради свободи українського народу і нашої спільної безпеки.
Як зазначив Кошта, з цією метою важливо продовжувати розглядати оборону як стратегічний пріоритет для офіційного Брюсселю.
Оборонний пріоритет польського головування в Раді ЄС
На переконання Кошту, ліпшого часу для лідерства Польщі в Європейському союзі годі й шукати.
Окрім того, аналітик нагадав, що Європейський союз був заснований як проєкт миру після Другої світової війни, і "нам потрібно знову зміцнити нашу безпеку, щоб забезпечити мир у Європі".
На його переконання, саме оборона має вирішальне значення для сьогодення і майбутнього Європи.
Однак не можна ігнорувати той факт, що це лише один із компонентів архітектури безпеки.
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