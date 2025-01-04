Глава Євроради назвав країну-пріоритет для ЄС у 2025 році

Очільник Європейської ради Антоніу Кошта наголосив на пріоритетності підтримки України на тлі триваючої російської агресії. З такою заявою він виступив під час церемонії відкриття головування Польщі в Раді ЄС.

ЄС не збирається кидати Україну напризволяще

Україна має залишатися нашим головним пріоритетом. Цього року ми повинні продовжувати підтримувати Україну — стільки, скільки необхідно, стільки, скільки буде потрібно, щоб домогтися всеосяжного, справедливого і міцного миру. Антоніу Кошта Голова Європейської ради

Він також вкотре нагадав, що міжнародне право має восторжествувати заради свободи українського народу і нашої спільної безпеки.

Як зазначив Кошта, з цією метою важливо продовжувати розглядати оборону як стратегічний пріоритет для офіційного Брюсселю.

Ось чому я закликав провести неформальну зустріч європейських лідерів на початку лютого, присвячену темі оборони, — додав глава Євроради. Поширити

Оборонний пріоритет польського головування в Раді ЄС

На переконання Кошту, ліпшого часу для лідерства Польщі в Європейському союзі годі й шукати.

Польський народ був натхненням і силою опору в той час, коли іноземне втручання загрожує нашій демократичній цілісності. Тому що Польща була на передньому краї оборонних можливостей Європи, які нам необхідно розвивати для захисту наших країн, наших суспільств, наших цінностей. Антоніу Кошта Голова Європейської ради

Окрім того, аналітик нагадав, що Європейський союз був заснований як проєкт миру після Другої світової війни, і "нам потрібно знову зміцнити нашу безпеку, щоб забезпечити мир у Європі".

На його переконання, саме оборона має вирішальне значення для сьогодення і майбутнього Європи.

Однак не можна ігнорувати той факт, що це лише один із компонентів архітектури безпеки.