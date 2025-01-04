Трамп досі не розробив план завершення війни. Чому це вигідно Україні

Згідно з даними видання The Times, майбутній президент США Дональд Трамп досі не обрав стратегію для завершення війни Росії проти України. На переконання журналістів, саме це дає команді Володимира Зеленського люфт часу, щоб перетягнути республіканця на свій бік.

В України є шанс, щоб переконати Трампа

Журналісти дійшли висновку, що наразі Україна щосили намагається "зачарувати" Трампа і довести йому, що угода з Путіним обійдеться США дорого в довгостроковій перспективі.

Що важливо розуміти, відповідно до закону, відомого як Акт Логана, майбутні адміністрації не мають жодного права вести політику з іноземними партнерами.

Попри це, ні для кого не секрет, що команда Дональда Трампа активно обговорює свою стратегію з Україною, а Київ отримав унікальну можливість впливати на процес створення плану.

Так, уже кілька тижнів довірені особи президента Володимира Зеленського вирушають умовляти оточення Дональда Трампа у Вашингтоні. При цьому деякі ініціативи виявилися доволі несподіваними. Зокрема, голова комітету у закордонних справах Ради Олександр Мережко висунув Трампа на Нобелівську премію миру. Поширити

Ба більше, як відомо, український лідер запропонував США спільні інвестиції в розробку природних ресурсів України в рамках свого плану перемоги.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: president.gov.ua)

Чого очікувати від Росії

Редакція видання звертає увагу на те, що поки країна-агресорка РФ не демонструє жодних ознак того, що готова обговорювати мирні угоди.

Єдине, чого насправді намагається добитися російський диктатор Володимир Путін — повної капітуляції України.

На цьому тлі ключова мета команди Трампа полягає не тільки в тому, щоб стати посередником в укладенні перемир'я, а й у тому, щоб змусити нелегітимного главу Кремля сісти за стіл переговорів.

Що цікаво, Путін уперто продовжує ігнорувати той факт, що економіка РФ стикається з дедалі більшою кількістю проблем, а стимул, створений різким зростанням військового виробництва, слабшає.