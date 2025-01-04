Трамп досі не розробив план завершення війни. Чому це вигідно Україні

Згідно з даними видання The Times, майбутній президент США Дональд Трамп досі не обрав стратегію для завершення війни Росії проти України. На переконання журналістів, саме це дає команді Володимира Зеленського люфт часу, щоб перетягнути республіканця на свій бік.
Головні тези:
- Команда Володимира Зеленського має шанс вплинути на рішення майбутнього американського президента.
- Згідно з Актом Логана, майбутні адміністрації не мають права вести політику з іноземними партнерами, але команда Трампа уже проводить переговори з Україною.
- Трамп повинен зробити все можливе, щоб Путін погодився на мирні переговори.
В України є шанс, щоб переконати Трампа
Журналісти дійшли висновку, що наразі Україна щосили намагається "зачарувати" Трампа і довести йому, що угода з Путіним обійдеться США дорого в довгостроковій перспективі.
Що важливо розуміти, відповідно до закону, відомого як Акт Логана, майбутні адміністрації не мають жодного права вести політику з іноземними партнерами.
Попри це, ні для кого не секрет, що команда Дональда Трампа активно обговорює свою стратегію з Україною, а Київ отримав унікальну можливість впливати на процес створення плану.
Ба більше, як відомо, український лідер запропонував США спільні інвестиції в розробку природних ресурсів України в рамках свого плану перемоги.
Чого очікувати від Росії
Редакція видання звертає увагу на те, що поки країна-агресорка РФ не демонструє жодних ознак того, що готова обговорювати мирні угоди.
Єдине, чого насправді намагається добитися російський диктатор Володимир Путін — повної капітуляції України.
На цьому тлі ключова мета команди Трампа полягає не тільки в тому, щоб стати посередником в укладенні перемир'я, а й у тому, щоб змусити нелегітимного главу Кремля сісти за стіл переговорів.
Що цікаво, Путін уперто продовжує ігнорувати той факт, що економіка РФ стикається з дедалі більшою кількістю проблем, а стимул, створений різким зростанням військового виробництва, слабшає.
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