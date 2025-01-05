Сможет ли Трампа остановить войну в течение 24 часов — прогноз WP

Как отмечает издание The Washington Post, Дональд Трамп возвращается к власти в период, когда ситуация на международной арене стала еще более опасной. На этом фоне реализовать его амбициозные планы, в том числе и касательно Украины, будет почти невозможно.

Журналисты обращают внимание на то, что Дональд Трамп столкнется со многими вызовами.

Война России против Украины

По убеждению редакции издания, по всей вероятности будущий президент США сразу окажется под давлением в процессе поиска оперативного решения.

Его обещания "заключить мир за один день" вызывают скептицизм, особенно на фоне максималистских требований России. Поделиться

Журналисты предполагают, что знаменитое обещание Трампа касательно завершения войны РФ против Украины в течение 24 часов не является реалистичным.

Отношения с НАТО

Лидер республиканцев, критиковавший европейских членов НАТО за нехватку финансирования, теперь столкнется с более осторожным отношением союзников.

По словам редакции издания, его вторая каденция вызывает обеспокоенность возможными изменениями в политике США в отношении альянса.

Сдерживание России

Существует высокая вероятность, что новый президент США может попытаться восстановить личную дипломатию с российским диктатором Владимиром Путиным.

Однако эта задача будет не слишком простой, поскольку нелегитимный глава Кремля сконцентрирован на долгосрочных целях восстановления позиций России.

Более того, ни для кого не секрет, что Путин стал менее уступчивым на фоне локальных успехов армии РФ в войне против Украины.

Отношения с Китаем и КНДР

По убеждению журналистов, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын, уже имеющие опыт взаимодействия с Трампом, могут создавать новые вызовы, учитывая геополитическую напряженность.