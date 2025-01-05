Что происходит в Курской области — заявление Генштаба

Генеральный штаб ВСУ официально сообщил о ситуации на разных участках фронта по состоянию на вечер 5 января. Курская область РФ является самым горячим направлением на поле боя.
Главные тезисы
- На Курщине произошло 42 боевых столкновения, 12 из которых продолжаются до сих пор.
- Украинские войска начали масштабное наступление в Курской области, атакуя российские позиции и продвигаясь в глубь РФ.
Что известно о ситуации на фронте 5 января
Украинские защитники обращают внимание на то, что с начала суток произошло 114 боевых столкновений.
Кроме того, указано, что в Курской области РФ на данный момент произошло 42 боевых столкновения, 12 из которых продолжаются до сих пор.
На Харьковском направлении армия РФ нанесла авиаудара неуправляемыми авиаракетами в районе Охримовки.
На Купянском направлении Силы обороны Украины отбивают вражескую атаку вблизи Загрызового, одна атака уже отбита.
На Северском направлении враг пытался безуспешно прорваться вперед.
Кроме того, на Покровском направлении российские захватчики предприняли 36 попыток потеснить защитников с занимаемых позиций.
6 атак украинские воины отражали на Времивском направлении.
Силы обороны Украины начали масштабное наступление в Курской области РФ
В ночь на 5 января украинские воины начали наступательные действия на российской Курщине.
Сообщается о продвижении бойцов ВСУ со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.
Что интересно, первыми начали бить тревогу российские пропагандисты и медиа, которые называют себя оппозиционными.
Впоследствии эту информацию прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак.
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