Что происходит в Курской области — заявление Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

Что происходит в Курской области — заявление Генштаба

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Генеральный штаб ВСУ официально сообщил о ситуации на разных участках фронта по состоянию на вечер 5 января. Курская область РФ является самым горячим направлением на поле боя.

Главные тезисы

  • На Курщине произошло 42 боевых столкновения, 12 из которых продолжаются до сих пор.
  • Украинские войска начали масштабное наступление в Курской области, атакуя российские позиции и продвигаясь в глубь РФ.

Что известно о ситуации на фронте 5 января

Украинские защитники обращают внимание на то, что с начала суток произошло 114 боевых столкновений.

Кроме того, указано, что в Курской области РФ на данный момент произошло 42 боевых столкновения, 12 из которых продолжаются до сих пор.

На Харьковском направлении армия РФ нанесла авиаудара неуправляемыми авиаракетами в районе Охримовки.

На Купянском направлении Силы обороны Украины отбивают вражескую атаку вблизи Загрызового, одна атака уже отбита.

На Лиманском направлении за день захватническая армия, при поддержке штурмовой авиации, совершила шесть штурмовых и наступательных действий возле Надежды, Твердохлебового, Заречного, Новосергеевки и Первомайского, пока еще продолжаются четыре боестолкновения.

На Северском направлении враг пытался безуспешно прорваться вперед.

Кроме того, на Покровском направлении российские захватчики предприняли 36 попыток потеснить защитников с занимаемых позиций.

6 атак украинские воины отражали на Времивском направлении.

Силы обороны Украины начали масштабное наступление в Курской области РФ

В ночь на 5 января украинские воины начали наступательные действия на российской Курщине.

Сообщается о продвижении бойцов ВСУ со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.

Что интересно, первыми начали бить тревогу российские пропагандисты и медиа, которые называют себя оппозиционными.

Украинцы собрали в атаку 6 бригад и наступают бронетанковыми группами в направлении села Большое Солдатское и соседнего с ним хутора Бердин вдоль трассы 38К-004, а также атаковали российские позиции в селе Пушкарное, Курская область, — пишут росСМИ.

Впоследствии эту информацию прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает, — подчеркнул он.

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