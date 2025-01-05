Сокрушительные "Сычи" наказывают оккупантов. ГУР показало работу украинских дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Сокрушительные "Сычи" наказывают оккупантов. ГУР показало работу украинских дронов

ГУР
Сокрушительные "Сычи" наказывают оккупантов. ГУР показало работу украинских дронов
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Украинская разведка продемонстрировала эффективность беспилотника "Сыч". Этот дрон успешно обнаруживает и уничтожает враждебные цели.

Главные тезисы

  • У беспилотников Сыч высока эффективность в выявлении и уничтожении враждебных целей, что позволяет украинским военным оперативно действовать против оккупантов.
  • Благодаря ударно-разведывательным возможностям беспилотника Сыч украинские воины успешно атакуют склады боеприпасов, командные пункты и другие важные объекты врага.
  • Украина нанесла значительные потери российским войскам благодаря высокоточным ударам беспилотников, подтверждая свое технологическое преимущество и готовность к защите независимости.
  • Главными подразделениями, которые успешно используют беспилотники-камикадзе и обеспечивают впечатление многих целей, являются 46 аэромобильная бригада, 57 мотопехотная бригада и другие.
  • Украинские беспилотники беспощадно атакуют вражеские объекты, в частности, нефтебазы и заводы, демонстрируя готовность защищать свои границы и бороться за свободу от оккупантов.

Как работает дрон "Сыч"

На обнародованных кадрах зафиксирована работа бойцов группы "Партизана" 9 департамента ГУР Минобороны Украины.

Объекты, уничтожающие "Сычи":

  • склады боеприпасов и горючего;

  • командные пункты;

  • места скопления и проживания окупантов;

  • оборудование для связи и наблюдения;

  • автомобильную технику;

  • электроподстанции.

Эти высокоточные удары наносят значительные потери российским войскам, подтверждая эффективность украинских технологий в борьбе за независимость.

Силы обороны Украины атаковали дронами более 54 тыс. целей РФ в декабре

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, показатели результативности и живучести украинских беспилотников значительно выросли. В лидерах полк БПС под командованием майора Роберта Бровди.

  • Поражено более 54 тысяч целей противника .

  • 49% целей уничтожены дронами-камикадзе.

  • Лучшие результаты показали подразделения беспилотных систем 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной, 28-й механизированной, 35-й бригады морской пехоты и 3-й штурмовой.

К слову, Силы обороны Украины также бомбили заводы по производству боеприпасов, используя беспилотники-камикадзе, стреляли ракетами и осуществляли диверсии на российских железных дорогах, перевозящих топливо.

22 декабря десятки украинских беспилотников атаковали нефтебазу в Орловской области России, что стало вторым большим ударом по объекту за этот месяц.

В прошлом году Украина нанесла ущерб заводам в Татарстане, расположенным в более чем 750 милях от границы, и Санкт-Петербурге.

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