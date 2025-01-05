Украинская разведка продемонстрировала эффективность беспилотника "Сыч". Этот дрон успешно обнаруживает и уничтожает враждебные цели.
Главные тезисы
- У беспилотников Сыч высока эффективность в выявлении и уничтожении враждебных целей, что позволяет украинским военным оперативно действовать против оккупантов.
- Благодаря ударно-разведывательным возможностям беспилотника Сыч украинские воины успешно атакуют склады боеприпасов, командные пункты и другие важные объекты врага.
- Украина нанесла значительные потери российским войскам благодаря высокоточным ударам беспилотников, подтверждая свое технологическое преимущество и готовность к защите независимости.
- Главными подразделениями, которые успешно используют беспилотники-камикадзе и обеспечивают впечатление многих целей, являются 46 аэромобильная бригада, 57 мотопехотная бригада и другие.
- Украинские беспилотники беспощадно атакуют вражеские объекты, в частности, нефтебазы и заводы, демонстрируя готовность защищать свои границы и бороться за свободу от оккупантов.
Как работает дрон "Сыч"
На обнародованных кадрах зафиксирована работа бойцов группы "Партизана" 9 департамента ГУР Минобороны Украины.
Объекты, уничтожающие "Сычи":
склады боеприпасов и горючего;
командные пункты;
места скопления и проживания окупантов;
оборудование для связи и наблюдения;
автомобильную технику;
электроподстанции.
Силы обороны Украины атаковали дронами более 54 тыс. целей РФ в декабре
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, показатели результативности и живучести украинских беспилотников значительно выросли. В лидерах полк БПС под командованием майора Роберта Бровди.
Поражено более 54 тысяч целей противника .
49% целей уничтожены дронами-камикадзе.
Лучшие результаты показали подразделения беспилотных систем 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной, 28-й механизированной, 35-й бригады морской пехоты и 3-й штурмовой.
К слову, Силы обороны Украины также бомбили заводы по производству боеприпасов, используя беспилотники-камикадзе, стреляли ракетами и осуществляли диверсии на российских железных дорогах, перевозящих топливо.
22 декабря десятки украинских беспилотников атаковали нефтебазу в Орловской области России, что стало вторым большим ударом по объекту за этот месяц.
В прошлом году Украина нанесла ущерб заводам в Татарстане, расположенным в более чем 750 милях от границы, и Санкт-Петербурге.
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