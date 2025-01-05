Сокрушительные "Сычи" наказывают оккупантов. ГУР показало работу украинских дронов

Украинская разведка продемонстрировала эффективность беспилотника "Сыч". Этот дрон успешно обнаруживает и уничтожает враждебные цели.

Как работает дрон "Сыч"

На обнародованных кадрах зафиксирована работа бойцов группы "Партизана" 9 департамента ГУР Минобороны Украины.

Объекты, уничтожающие "Сычи":

склады боеприпасов и горючего;

командные пункты;

места скопления и проживания окупантов;

оборудование для связи и наблюдения;

автомобильную технику;

электроподстанции.

Эти высокоточные удары наносят значительные потери российским войскам, подтверждая эффективность украинских технологий в борьбе за независимость. Поделиться

Силы обороны Украины атаковали дронами более 54 тыс. целей РФ в декабре

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, показатели результативности и живучести украинских беспилотников значительно выросли. В лидерах полк БПС под командованием майора Роберта Бровди.

Поражено более 54 тысяч целей противника .

49% целей уничтожены дронами-камикадзе.

Лучшие результаты показали подразделения беспилотных систем 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной, 28-й механизированной, 35-й бригады морской пехоты и 3-й штурмовой.

К слову, Силы обороны Украины также бомбили заводы по производству боеприпасов, используя беспилотники-камикадзе, стреляли ракетами и осуществляли диверсии на российских железных дорогах, перевозящих топливо.

22 декабря десятки украинских беспилотников атаковали нефтебазу в Орловской области России, что стало вторым большим ударом по объекту за этот месяц.

В прошлом году Украина нанесла ущерб заводам в Татарстане, расположенным в более чем 750 милях от границы, и Санкт-Петербурге.