Дроны атаковали несколько областей РФ. В Миллерово взрывы на аэродроме — видео

В ночь на 5 января в нескольких районах Ростовской области (РФ) раздались взрывы, сопровождавшиеся фиксацией беспилотников в регионе. Звуки взрывов были слышны в районе Таганрога, Тарасовки и Миллерово, где находится военный аэродром.
Главные тезисы
- В ночь на 5 января в нескольких районах Ростовской области произошли взрывы, сопровождавшиеся атаками дронов
- Миллерово и Тарасовка зафиксировали взрывы на аэродромах и уничтожили беспилотники, а Казань закрыла аэропорт из-за угрозы дроновой атаки
- Российские СМИ сообщают о сбитии 13 дронов во время атаки в Таганроге
В нескольких областях РФ прозвучал "хлопок"
Как заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, на северной части области якобы работают средства противовоздушной обороны для отражения атаки с воздуха.
В сети в то время опубликованы кадры, на которых зафиксированы атаки дронов. В публикациях отмечается, что Таганрог находится под "массированной атакой" беспилотников, и утверждается, что были сбиты 13 дронов. Также сообщается об ударе по военному аэродрому в Миллерово.
В Казани РФ закрыли аэропорт из-за атаки дронов
Как отмечают росСМИ, в казанском аэропорту были введены "временные ограничения полетов гражданских судов".
Российское ведомство не объяснило причину закрытия воздушной гавани.
Вместе с тем Telegram-канал Shot пишет, что план "Ковер" для аэропорта Казани ввели вроде бы из-за угрозы дроновой атаки.
Впоследствии Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов временные ограничения также введены в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми.
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