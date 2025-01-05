Дроны атаковали несколько областей РФ. В Миллерово взрывы на аэродроме — видео
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Проиcшествия
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Дроны атаковали несколько областей РФ. В Миллерово взрывы на аэродроме — видео

Дроны атаковали несколько областей РФ. В Миллерово взрывы на аэродроме — видео
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Источник:  online.ua

В ночь на 5 января в нескольких районах Ростовской области (РФ) раздались взрывы, сопровождавшиеся фиксацией беспилотников в регионе. Звуки взрывов были слышны в районе Таганрога, Тарасовки и Миллерово, где находится военный аэродром.

Главные тезисы

  • В ночь на 5 января в нескольких районах Ростовской области произошли взрывы, сопровождавшиеся атаками дронов
  • Миллерово и Тарасовка зафиксировали взрывы на аэродромах и уничтожили беспилотники, а Казань закрыла аэропорт из-за угрозы дроновой атаки
  • Российские СМИ сообщают о сбитии 13 дронов во время атаки в Таганроге

В нескольких областях РФ прозвучал "хлопок"

Как заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, на северной части области якобы работают средства противовоздушной обороны для отражения атаки с воздуха.

В Миллеровском и Тарасовском районах уничтожены беспилотники. По предварительным данным, пострадавших нет. Военные продолжают работу по отражению воздушной атаки, — сообщил Юрий Слюсарь.

В сети в то время опубликованы кадры, на которых зафиксированы атаки дронов. В публикациях отмечается, что Таганрог находится под "массированной атакой" беспилотников, и утверждается, что были сбиты 13 дронов. Также сообщается об ударе по военному аэродрому в Миллерово.

В Казани РФ закрыли аэропорт из-за атаки дронов

Как отмечают росСМИ, в казанском аэропорту были введены "временные ограничения полетов гражданских судов".

Российское ведомство не объяснило причину закрытия воздушной гавани.

Вместе с тем Telegram-канал Shot пишет, что план "Ковер" для аэропорта Казани ввели вроде бы из-за угрозы дроновой атаки.

Впоследствии Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов временные ограничения также введены в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми.

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