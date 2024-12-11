Россияне жалуются на последствия ударов ATACMS по военному аэродрому Таганрога

Аэродром в Таганроге Ростовской области утром 11 декабря якобы находился под ударом.

Россияне жалуются на атаку ATACMS по Таганрогу

Как уверяют в министерстве обороны страны-агрессорки, удар "нанесся западным высокоточным оружием".

В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что было применено шесть баллистических ракет ATACMS американского производства.

Россияне, как всегда, похвастались, что все ракеты якобы не достигли цели, поскольку две из них "были сбиты", а остальные - "отклонены средствами радиоэлектронной борьбы".

Таганрог

В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Поделиться

При этом "осечены осколками два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке".

Также в ведомстве пригрозили, что такая атака "не останется без ответа".

Российские паблики уточняют, где именно произошел удар.

В результате атаки ракетами ATACMS по Таганрогу, кроме авиаремонтного завода, пострадала военная часть, где дислоцируется 5-я авиационная группа 6955 АвБ, пишет ASTRA. Поделиться

По словам источника, с самого утра от воинской части проезжали скорые машины, вероятно, с эвакуированными и ранеными, а доступ на всю территорию военного городка закрыли.

Ранее ASTRA выяснила, что целью ночной атаки по Таганрогу стал авиационный ремонтный завод 325/ОАО «325 АРЗ». Несколько медработников, чьи лица ASTRA подтвердили, писали в сети о раненых.

Взрывы в Таганроге: что известно

11 декабря ночью в Таганроге местные жители слышали взрывы. В сети писали об атаке беспилотников и угрозе ракетного удара.

И.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утверждал, что после атаки повреждено промышленное предприятие и сгорело 14 автомобилей. Поделиться

При этом медиа писали, что целью атаки мог быть авиастроительный завод в Таганроге.