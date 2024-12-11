Россияне жалуются на последствия ударов ATACMS по военному аэродрому Таганрога

Аэродром в Таганроге Ростовской области утром 11 декабря якобы находился под ударом.
Главные тезисы
- Россияне недовольны последствиями атаки баллистическими ракетами ATACMS по военному аэродрому Таганрога.
- Министерство обороны России обвиняет Украину в применении западного высокоточного оружия в результате атаки.
- Атака привела к жертвам среди личного состава, материальному ущербу и повреждению промышленного предприятия и транспортных средств.
Россияне жалуются на атаку ATACMS по Таганрогу
Как уверяют в министерстве обороны страны-агрессорки, удар "нанесся западным высокоточным оружием".
В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что было применено шесть баллистических ракет ATACMS американского производства.
Россияне, как всегда, похвастались, что все ракеты якобы не достигли цели, поскольку две из них "были сбиты", а остальные - "отклонены средствами радиоэлектронной борьбы".
При этом "осечены осколками два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке".
Также в ведомстве пригрозили, что такая атака "не останется без ответа".
Российские паблики уточняют, где именно произошел удар.
По словам источника, с самого утра от воинской части проезжали скорые машины, вероятно, с эвакуированными и ранеными, а доступ на всю территорию военного городка закрыли.
Ранее ASTRA выяснила, что целью ночной атаки по Таганрогу стал авиационный ремонтный завод 325/ОАО «325 АРЗ». Несколько медработников, чьи лица ASTRA подтвердили, писали в сети о раненых.
Взрывы в Таганроге: что известно
11 декабря ночью в Таганроге местные жители слышали взрывы. В сети писали об атаке беспилотников и угрозе ракетного удара.
При этом медиа писали, что целью атаки мог быть авиастроительный завод в Таганроге.
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