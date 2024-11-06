В Таганроге РФ вспыхнул масштабный пожар на военном предприятии — видео
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В Таганроге РФ вспыхнул масштабный пожар на военном предприятии — видео

В Таганроге РФ вспыхнул масштабный пожар на военном предприятии — видео
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Источник:  Петр Андрющенко

В Таганроге 6 ноября вспыхнул внезапный пожар на предприятии "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельник". Оно находится в реестре организаций оборонно-промышленного комплекса РФ.

Главные тезисы

  • В Таганроге вспыхнул масштабный пожар на военном предприятии “Таганрогский котлостроительный завод ”Красный котельник", зарегистрированном в реестрах оборонно-промышленного комплекса РФ.
  • Советник мэра Мариуполя предположил, что пожар мог быть результатом диверсии, однако эта версия пока не подтверждена.
  • Украинские дроны-камикадзе атаковали корабли РФ в Каспийском море, повредив несколько объектов, включая ракетные корабли и корабли малого проекта.
  • В результате ударов дронов-камикадзе по объектам в Дагестане, РФ, пострадали части береговых войск, включая морскую пехоту.

Что известно о пожаре в Таганроге

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пожар на предприятии возник внезапно, но разрастается достаточно быстро.

По предварительным данным, возможно, это была диверсия. Однако в настоящее время эта информация не подтверждена.

Как отмечается, предприятие "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельник" входит в концерн "НордЭнергоГрупп" и находится в реестре организаций оборонно-промышленного комплекса РФ.

Кроме того, оно привлечено к ремонту военной техники.

Украинские дроны-камикадзе впервые поразили корабли РФ в Каспийском море

Как сообщают источники, расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет около 1500 км. Атака с помощью дронов-камикадзе произошла утром 6 ноября.

В результате ударов БПЛА поражения потерпели по меньшей мере два объекта в Каспийске в республике Дагестан, РФ.

В частности, речь идет о вероятно ракетных кораблях «Татарстан» и «Дагестан», также вероятно повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631.

Согласно сообщениям в СМИ, на пораженном объекте базируются части береговых войск, включая морскую пехоту. Отмечается, что атакованная флотилия наносила ракетные удары по Украине, а 177-й полк морской пехоты участвовал в боях в Херсонской и Запорожской областях.

В результате операций также приостановлена работа аэропорта в г. Махачкала.

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Категория
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