В Таганроге РФ вспыхнул масштабный пожар на военном предприятии — видео

В Таганроге 6 ноября вспыхнул внезапный пожар на предприятии "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельник". Оно находится в реестре организаций оборонно-промышленного комплекса РФ.
Главные тезисы
- В Таганроге вспыхнул масштабный пожар на военном предприятии “Таганрогский котлостроительный завод ”Красный котельник", зарегистрированном в реестрах оборонно-промышленного комплекса РФ.
- Советник мэра Мариуполя предположил, что пожар мог быть результатом диверсии, однако эта версия пока не подтверждена.
- Украинские дроны-камикадзе атаковали корабли РФ в Каспийском море, повредив несколько объектов, включая ракетные корабли и корабли малого проекта.
- В результате ударов дронов-камикадзе по объектам в Дагестане, РФ, пострадали части береговых войск, включая морскую пехоту.
Что известно о пожаре в Таганроге
Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пожар на предприятии возник внезапно, но разрастается достаточно быстро.
По предварительным данным, возможно, это была диверсия. Однако в настоящее время эта информация не подтверждена.
Как отмечается, предприятие "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельник" входит в концерн "НордЭнергоГрупп" и находится в реестре организаций оборонно-промышленного комплекса РФ.
Кроме того, оно привлечено к ремонту военной техники.
Украинские дроны-камикадзе впервые поразили корабли РФ в Каспийском море
Как сообщают источники, расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет около 1500 км. Атака с помощью дронов-камикадзе произошла утром 6 ноября.
В результате ударов БПЛА поражения потерпели по меньшей мере два объекта в Каспийске в республике Дагестан, РФ.
В частности, речь идет о вероятно ракетных кораблях «Татарстан» и «Дагестан», также вероятно повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631.
В результате операций также приостановлена работа аэропорта в г. Махачкала.
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