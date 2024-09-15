Почти 30 дронов атаковали РФ. В Смоленской области пожар — видео

Россияне жалуются на масштабную атаку дронов в нескольких областях. В частности, взрывы прогремели в Смоленской области РФ.
Главные тезисы
- Почти 30 дронов атаковали территории нескольких областей России, включая Смоленскую и Мурманскую области.
- В результате атак были зафиксированы взрывы и пожары, но по сообщениям нет пострадавших и разрушений.
- Атака беспилотников вызвала закрытие аэропортов Мурманска и Апатитов, а также ограничения на полеты в Кольском полуострове.
- Ситуация напоминает предыдущие инциденты, когда дроны поразили бомбардировщик ТУ-22М3 на аэродроме "Оленья" в Мурманской области.
Что известно о новой "бавовне" на территории РФ
Как отчитались в российском Минобороны, противовоздушная оборона якобы обнаружила 29 дронов ночью. оккупанты также уверяют, что они все были уничтожены.
Из них 15 якобы сбили над территорией Брянской области, пять — над Курской областью, четыре — над Смоленской областью, два — над Орловской областью и по одному — над территориями Белгородской, Калужской и Ростовской областей.
Губернатор Смоленской области также сообщил об атаке дронов, якобы отражавшихся в Рославльском и Смоленском районах.
По его словам, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет.
Однако в сети появилось видео масштабного пожара в Смоленской области после взрывов.
Что известно о взрывах в Мурманской области РФ 11 сентября
Как сообщают росСМИ, беспилотники обнаружили в районе Североморска. После этого на всем Кольском полуострове были введены ограничения на полеты.
Отмечается, что в Североморске находится главная военно-морская база Северного флота РФ. В частности, на территории региона, как и упоминалось выше, находится аэродром "Оленья"
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, подтвердил информацию об атаке беспилотников, но не уточнил их количество.
Также он добавил, что были закрыты два аэропорта — Мурманская и Апатитов.
Напомним, в июле дроны ГУР поразили бомбардировщик ТУ-22М3 на аэродроме "Оленья".
Как заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, в результате взрыва на военном аэродроме "Оленья" в Мурманской области России были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3.
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