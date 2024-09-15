Почти 30 дронов атаковали РФ. В Смоленской области пожар — видео

Россияне жалуются на масштабную атаку дронов в нескольких областях. В частности, взрывы прогремели в Смоленской области РФ.

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Как отчитались в российском Минобороны, противовоздушная оборона якобы обнаружила 29 дронов ночью. оккупанты также уверяют, что они все были уничтожены.

Из них 15 якобы сбили над территорией Брянской области, пять — над Курской областью, четыре — над Смоленской областью, два — над Орловской областью и по одному — над территориями Белгородской, Калужской и Ростовской областей.

Губернатор Смоленской области также сообщил об атаке дронов, якобы отражавшихся в Рославльском и Смоленском районах.

По его словам, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет.

Однако в сети появилось видео масштабного пожара в Смоленской области после взрывов.

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Как сообщают росСМИ, беспилотники обнаружили в районе Североморска. После этого на всем Кольском полуострове были введены ограничения на полеты.

Отмечается, что в Североморске находится главная военно-морская база Северного флота РФ. В частности, на территории региона, как и упоминалось выше, находится аэродром "Оленья"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, подтвердил информацию об атаке беспилотников, но не уточнил их количество.

Также он добавил, что были закрыты два аэропорта — Мурманская и Апатитов.

Напомним, в июле дроны ГУР поразили бомбардировщик ТУ-22М3 на аэродроме "Оленья".