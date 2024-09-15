Майже 30 дронів атакували РФ. У Смоленській області пожежа — відео

Росіяни скаржаться на масштабну атаку дронів у кількох областях. Зокрема вибухи пролунали у Смоленській області РФ.
Головні тези:
- Майже 30 дронів атакували території різних областей РФ, спричиняючи пожежу у Смоленській області та вибухи в Мурманській області.
- За інформацією російського Міноборони, було виявлено та нібито знищено 29 дронів.
- Губернатори областей підтвердили атаки дронів, однак повідомили про відсутність постраждалих та руйнувань внаслідок цих подій.
- У Мурманській області також зафіксовано аналогічні випадки атак безпілотників, які призвели до обмежень на польоти й зачинення аеропортів.
- Представники влади повідомляють про пошкодження двох стратегічних бомбардувальників під час атаки дронів у Мурманській області.
Що відомо про нову “бавовну” на території РФ
Як відзвітували у російському Міноборони, протиповітряна оборона нібито виявила 29 дронів вночі. Окупанти також запевняють, що їх всі було знищено.
З них 15 нібито збили над територією Брянської області, п'ять — над Курською областю, чотири — над Смоленською областю, два — над Орловською областю і по одному — над територіями Бєлгородської, Калузької, і Ростовської областей.
Губернатор Смоленської області також повідомив про атаку дронів, які нібито відбивали у Рославльському та Смоленському районах.
За його словами, внаслідок падіння уламків на землю постраждалих та руйнувань немає.
Проте у мережі зʼявилися відео масштабної пожежі у Смоленській області після вибухів.
Що відомо про вибухи у Мурманській області РФ 11 вересня
Як повідомляють росЗМІ, безпілотники виявили в районі Сєвєроморська. Після цього на всьому Кольському півострові було введено обмеження на польоти.
Зазначається, що у Сєвєроморську розташована головна військово-морська база Північного флоту РФ. Зокрема на території регіону, як й згадувалось вище, знаходиться аеродром "Оленья"
Губернатор Мурманської області Андрій Чибіс, своєю чергою, підтвердив інформацію щодо атаки безпілотників, але не уточнив їх кількість.
Також він додав, що було зачинено два аеропорти — Мурманська й Апатитів.
Нагадаємо, у липні дрони ГУР уразили бомбардувальник ТУ-22М3 на аеродромі “Оленья”.
Як заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов, внаслідок вибуху на військовому аеродромі “Оленья” в Мурманській області Росії було пошкоджено два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3.
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