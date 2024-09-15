Майже 30 дронів атакували РФ. У Смоленській області пожежа — відео
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Майже 30 дронів атакували РФ. У Смоленській області пожежа — відео

Майже 30 дронів атакували РФ. У Смоленській області пожежа — відео
Джерело:  online.ua

Росіяни скаржаться на масштабну атаку дронів у кількох областях. Зокрема вибухи пролунали у Смоленській області РФ.

Головні тези:

  • Майже 30 дронів атакували території різних областей РФ, спричиняючи пожежу у Смоленській області та вибухи в Мурманській області.
  • За інформацією російського Міноборони, було виявлено та нібито знищено 29 дронів.
  • Губернатори областей підтвердили атаки дронів, однак повідомили про відсутність постраждалих та руйнувань внаслідок цих подій.
  • У Мурманській області також зафіксовано аналогічні випадки атак безпілотників, які призвели до обмежень на польоти й зачинення аеропортів.
  • Представники влади повідомляють про пошкодження двох стратегічних бомбардувальників під час атаки дронів у Мурманській області.

Що відомо про нову “бавовну” на території РФ

Як відзвітували у російському Міноборони, протиповітряна оборона нібито виявила 29 дронів вночі. Окупанти також запевняють, що їх всі було знищено.

З них 15 нібито збили над територією Брянської області, п'ять — над Курською областю, чотири — над Смоленською областю, два — над Орловською областю і по одному — над територіями Бєлгородської, Калузької, і Ростовської областей.

Губернатор Смоленської області також повідомив про атаку дронів, які нібито відбивали у Рославльському та Смоленському районах.

За його словами, внаслідок падіння уламків на землю постраждалих та руйнувань немає.

Проте у мережі зʼявилися відео масштабної пожежі у Смоленській області після вибухів.

Що відомо про вибухи у Мурманській області РФ 11 вересня

Як повідомляють росЗМІ, безпілотники виявили в районі Сєвєроморська. Після цього на всьому Кольському півострові було введено обмеження на польоти.

Зазначається, що у Сєвєроморську розташована головна військово-морська база Північного флоту РФ. Зокрема на території регіону, як й згадувалось вище, знаходиться аеродром "Оленья"

Губернатор Мурманської області Андрій Чибіс, своєю чергою, підтвердив інформацію щодо атаки безпілотників, але не уточнив їх кількість.

Також він додав, що було зачинено два аеропорти — Мурманська й Апатитів.

Нагадаємо, у липні дрони ГУР уразили бомбардувальник ТУ-22М3 на аеродромі “Оленья”.

Як заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов, внаслідок вибуху на військовому аеродромі “Оленья” в Мурманській області Росії було пошкоджено два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3.

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