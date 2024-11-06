У Таганрозі РФ спалахнула масштабна пожежа на військовому підприємстві — відео

У Таганрозі 6 листопада спалахнула раптова пожежа на підприємстві “Таганрозький котлобудівний завод ”Червоний котельник". Воно знаходиться в реєстрі організацій обороно-промислового комплексу РФ.

Що відомо про пожежу у Таганрозі

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пожежа на підприємстві виникла раптово, але розростається досить швидко.

За попередніми даними, можливо це була диверсія. Проте наразі ця інформація не підтверджена.

Як зазначається, підприємство “Таганрозький котлобудівний завод ”Червоний котельник" входить до концерну «НордЕнергоГрупп» та знаходиться в реєстрі організацій обороно-промислового комплексу РФ.

Окрім цього воно залучене до ремонту військової техніки.

Українські дрони-камікадзе вперше уразили кораблі РФ у Каспійському морі

Як повідомляють джерела, відстань від державного кордону України до об'єкта ураження складає близько 1500 кілометрів. Атака за допомогою дронів-камікадзе відбулася вранці 6 листопада.

Внаслідок ударів БПЛА уражень зазнали щонайменше два об’єкти в Каспійську що в республіці Дагестан, РФ.

Зокрема йдеться про ймовірно ракетні кораблі «Татарстан» та «Дагестан», також ймовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631.

Згідно з повідомленнями в ЗМІ, на ураженому обʼєкті базуються частини берегових військ, включно з морською піхотою. Зазначається, що атакована флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській і Запорізькій областях. Поширити