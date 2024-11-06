У Таганрозі РФ спалахнула масштабна пожежа на військовому підприємстві — відео

У Таганрозі 6 листопада спалахнула раптова пожежа на підприємстві “Таганрозький котлобудівний завод ”Червоний котельник". Воно знаходиться в реєстрі організацій обороно-промислового комплексу РФ.
Головні тези:
- У Таганрозі спалахнула пожежа на військовому підприємстві “Таганрозький котлобудівний завод ”Червоний котельник", яке входить до реєстрів оборонно-промислового комплексу РФ.
- Радник мера Маріуполя повідомив, що пожежа виникла раптово та можливо була диверсією, але цю версію поки не підтверджено.
- Українські дрони-камікадзе вперше уразили кораблі РФ у Каспійському морі, залишивши щонайменше два об'єкти ураження, включаючи ракетні кораблі та кораблі малого проєкту.
- За допомогою дронів-камікадзе зафіксовані удари по об'єктах у Дагестані, РФ, де базуються частини берегових військ, включаючи морську піхоту.
Що відомо про пожежу у Таганрозі
Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пожежа на підприємстві виникла раптово, але розростається досить швидко.
За попередніми даними, можливо це була диверсія. Проте наразі ця інформація не підтверджена.
Як зазначається, підприємство “Таганрозький котлобудівний завод ”Червоний котельник" входить до концерну «НордЕнергоГрупп» та знаходиться в реєстрі організацій обороно-промислового комплексу РФ.
Окрім цього воно залучене до ремонту військової техніки.
Українські дрони-камікадзе вперше уразили кораблі РФ у Каспійському морі
Як повідомляють джерела, відстань від державного кордону України до об'єкта ураження складає близько 1500 кілометрів. Атака за допомогою дронів-камікадзе відбулася вранці 6 листопада.
Внаслідок ударів БПЛА уражень зазнали щонайменше два об’єкти в Каспійську що в республіці Дагестан, РФ.
Зокрема йдеться про ймовірно ракетні кораблі «Татарстан» та «Дагестан», також ймовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631.
Внаслідок операцій також призупинено роботу аеропорту в м. Махачкала.
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