Росіяни скаржаться на наслідки ударів ATACMS по військовому аеродрому Таганрога

Аеродром у Таганрозі Ростовської області 11 грудня вранці нібито перебував під ударом. Росія звинувачує в атаці ATACMS Україну.

Росіяни скаржаться на атаку ATACMS по Таганрогу

Як запевняють у міністерстві оборони країни-агресорки, удар "був завданий західною високоточною зброєю".

Під час проведеного розгляду достовірно встановлено, що було застосовано шість балістичних ракет ATACMS американського виробництва.

Росіяни, як завжди, похвалилися, що всі ракети нібито не досягли цілі, оскільки дві з них "були збиті", а решта — "відхилені засобами радіоелектронної боротьби".

Таганрог

Внаслідок падіння фрагментів ракет є постраждалі серед особового складу. Поширити

При цьому "посічені осколками дві будівлі на технічній території аеродрому та три одиниці військової автомобільної техніки, а також цивільні автомобілі на прилеглій до аеродрому автостоянці".

Також у відомстві погрозили, що така атака "не залишиться без відповіді".

Російські пабліки уточнюють, де саме стався удар.

Внаслідок атаки ракетами ATACMS по Таганрогу, крім авіаремонтного заводу, постраждала військова частина, де дислокується 5-а авіаційна група 6955 АвБ, — пише ASTRA. Поширити

За словами джерела, з самого ранку від військової частини проїжджали швидкі машини, імовірно, з евакуйованими і пораненими, а доступ на всю територію військового містечка закрили.

Раніше ASTRA з'ясувала, що метою нічної атаки по Таганрогу став авіаційний ремонтний завод 325/ВАТ «325 АРЗ». Декілька медпрацівників, чиї особи ASTRA підтвердила, писали в мережі про поранених.

Вибухи у Таганрозі: що відомо

11 грудня вночі у Таганрозі місцеві жителі чули вибухи. У мережі писали про атаку безпілотників та загрозу ракетного удару.

В.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар стверджував, що після атаки пошкоджено промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів. Поширити

При цьому медіа писали, що метою атаки міг бути авіабудівний завод у Таганрозі.