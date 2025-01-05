Дрони атакували кілька областей РФ. У Міллерово вибухи на аеродромі — відео

У ніч на 5 січня в декількох районах Ростовської області (РФ) пролунали вибухи, які супроводжувалися фіксацією безпілотників у регіоні. Звуки вибухів були чутні в районі Таганрога, Тарасівки та Міллерово, де знаходиться військовий аеродром.
Головні тези:
- У ніч на 5 січня у декількох районах Ростовської області відбулися вибухи, які супроводжувалися атаками дронів
- Міллерово та Тарасівка зафіксували вибухи на аеродромах та знищили безпілотники, а Казань закрила аеропорт через загрозу дронової атаки
- Російські ЗМІ повідомляють про збиття 13 дронів під час атаки у Таганрозі
У кількох областях РФ пролунала “бавовна”
Як заявив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, на північній частині області нібито працюють засоби протиповітряної оборони для відбиття атаки з повітря.
У мережі в той час опубліковані кадри, на яких зафіксовано атаки дронів. У публікаціях зазначається, що Таганрог перебуває під "масованою атакою" безпілотників, і стверджується, що було збито 13 дронів. Також повідомляється про удар по військовому аеродрому в Міллерово.
У Казані РФ закрили аеропорт через атаку дронів
Як зазначають росЗМІ, в казанському аеропорту були запроваджені "тимчасові обмеження польотів цивільних судів".
Російське відомство не пояснило причину закриття повітряної гавані.
Разом з тим Telegram-канал Shot пише, що план "Килим" для аеропорту Казані ввели начебто через загрозу дронової атаки.
Згодом Росавіація повідомила, що для забезпечення безпеки польотів тимчасові обмеження також введені в аеропортах Нижньокамська, Іжевська та Пермі.
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