Дрони атакували кілька областей РФ. У Міллерово вибухи на аеродромі — відео

У ніч на 5 січня в декількох районах Ростовської області (РФ) пролунали вибухи, які супроводжувалися фіксацією безпілотників у регіоні. Звуки вибухів були чутні в районі Таганрога, Тарасівки та Міллерово, де знаходиться військовий аеродром.

У кількох областях РФ пролунала “бавовна”

Як заявив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, на північній частині області нібито працюють засоби протиповітряної оборони для відбиття атаки з повітря.

У Міллерівському та Тарасівському районах знищено безпілотники. За попередніми даними, постраждалих немає. Військові продовжують роботу з відбиття повітряної атаки, — повідомив Юрій Слюсар. Поширити

У мережі в той час опубліковані кадри, на яких зафіксовано атаки дронів. У публікаціях зазначається, що Таганрог перебуває під "масованою атакою" безпілотників, і стверджується, що було збито 13 дронів. Також повідомляється про удар по військовому аеродрому в Міллерово.

У Казані РФ закрили аеропорт через атаку дронів

Як зазначають росЗМІ, в казанському аеропорту були запроваджені "тимчасові обмеження польотів цивільних судів".

Російське відомство не пояснило причину закриття повітряної гавані.

Разом з тим Telegram-канал Shot пише, що план "Килим" для аеропорту Казані ввели начебто через загрозу дронової атаки.