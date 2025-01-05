Дрони атакували кілька областей РФ. У Міллерово вибухи на аеродромі — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Дрони атакували кілька областей РФ. У Міллерово вибухи на аеродромі — відео

Дрони атакували кілька областей РФ. У Міллерово вибухи на аеродромі — відео
Read in English
Джерело:  online.ua

У ніч на 5 січня в декількох районах Ростовської області (РФ) пролунали вибухи, які супроводжувалися фіксацією безпілотників у регіоні. Звуки вибухів були чутні в районі Таганрога, Тарасівки та Міллерово, де знаходиться військовий аеродром.

Головні тези:

  • У ніч на 5 січня у декількох районах Ростовської області відбулися вибухи, які супроводжувалися атаками дронів
  • Міллерово та Тарасівка зафіксували вибухи на аеродромах та знищили безпілотники, а Казань закрила аеропорт через загрозу дронової атаки
  • Російські ЗМІ повідомляють про збиття 13 дронів під час атаки у Таганрозі

У кількох областях РФ пролунала “бавовна”

Як заявив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, на північній частині області нібито працюють засоби протиповітряної оборони для відбиття атаки з повітря.

У Міллерівському та Тарасівському районах знищено безпілотники. За попередніми даними, постраждалих немає. Військові продовжують роботу з відбиття повітряної атаки, — повідомив Юрій Слюсар.

У мережі в той час опубліковані кадри, на яких зафіксовано атаки дронів. У публікаціях зазначається, що Таганрог перебуває під "масованою атакою" безпілотників, і стверджується, що було збито 13 дронів. Також повідомляється про удар по військовому аеродрому в Міллерово.

У Казані РФ закрили аеропорт через атаку дронів

Як зазначають росЗМІ, в казанському аеропорту були запроваджені "тимчасові обмеження польотів цивільних судів".

Російське відомство не пояснило причину закриття повітряної гавані.

Разом з тим Telegram-канал Shot пише, що план "Килим" для аеропорту Казані ввели начебто через загрозу дронової атаки.

Згодом Росавіація повідомила, що для забезпечення безпеки польотів тимчасові обмеження також введені в аеропортах Нижньокамська, Іжевська та Пермі.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Десятки ракет та дронів атакують аеродром Бельбек у Криму — відео
пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни скаржаться на наслідки ударів ATACMS по військовому аеродрому Таганрога
Бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакують аеродром "Міллерово" у Росії — відео
пожежа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?