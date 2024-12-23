Дрони атакують аеродром "Міллерово" у Росії — відео

Уночі 23 грудня розпочалася масована атака дронів на російський аеродром "Міллерово".
Головні тези:
- Аеродром “Міллерово” потрапив під потужні удари дронів.
- На тлі атаки прогриміли потужні вибухи у Ростовській області.
- Камери зафіксували ймовірний приліт дронів по аеродрому та пошкодження Міллеровського кадетського професійного технікуму.
Що відомо про нову “бавовну” в Росії
Потужні вибухи пролунали у Ростовській області РФ, де і знаходиться згадане летовище.
Камери зафіксували ймовірний приліт по аеродрому.
Місцеві канали вже повідомляють про пошкодження будівлі Міллеровського кадетського професійного технікуму.
Що важливо розуміти, атака дронів триває досі.
Міноборони Росії уже встигло збрехати про “успішну” роботу ППО над Ростовською областю.
В оборонному відомстві стверджують, що нібито з 20:40 до 21:20 за московським часом було збито 9 українських дронів.
За словами місцевих мешканців, на одній із вулиць виникла пожежа унаслідок падіння уламків.
Російські телеграм-канали уже повідомили про наслідки, однак поки не розкрили жодних деталей.
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