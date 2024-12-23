Дрони атакують аеродром "Міллерово" у Росії — відео

Що відомо про нову “бавовну” в Росії

Потужні вибухи пролунали у Ростовській області РФ, де і знаходиться згадане летовище.

Камери зафіксували ймовірний приліт по аеродрому.

Місцеві канали вже повідомляють про пошкодження будівлі Міллеровського кадетського професійного технікуму.

Що важливо розуміти, атака дронів триває досі.

Міноборони Росії уже встигло збрехати про “успішну” роботу ППО над Ростовською областю.

В оборонному відомстві стверджують, що нібито з 20:40 до 21:20 за московським часом було збито 9 українських дронів.

З дев'ятої вечора сили та засоби ППО відбивають у Ростовській області повітряну атаку ворога. На даний момент у районі Міллерово вже збили 8 БпЛА. За оперативними даними, постраждалих немає, інформація щодо наслідків на землі уточнюється. Системи ППО та мобільні вогневі групи продовжують відбивати атаку, – заявив ставленик Кремля в регіоні Юрій Слюсар. Поширити

За словами місцевих мешканців, на одній із вулиць виникла пожежа унаслідок падіння уламків.

Російські телеграм-канали уже повідомили про наслідки, однак поки не розкрили жодних деталей.

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