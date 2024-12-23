Дроны атакуют аэродром "Миллерово" в России — видео

Ночью 23 декабря началась массированная атака дронов на российский аэродром "Миллерово".
Главные тезисы
- Аэродром "Миллерово" попал под мощные удары дронов.
- На фоне атаки прогремели сильнейшие взрывы в Ростовской области.
- Камеры зафиксировали вероятный прилет дронов по аэродрому и повреждение Миллеровского кадетского профессионального техникума.
Что известно о новой "бавовне" в России
Мощные взрывы прогремели в Ростовской области РФ, где и находится упомянутый аэродром.
Камеры уже зафиксировали первые прилеты по вражескому объекту.
Местные каналы уже сообщают о повреждении здания Миллеровского кадетского профессионального техникума.
Что важно понимать, атака дронов продолжается до сих пор.
Минобороны России уже успело соврать об "успешной" работе ПВО над Ростовской областью.
В оборонном ведомстве утверждают, что якобы с 20:40 до 21:20 по московскому времени было сбито 9 украинских дронов.
По словам местных жителей, на одной из улиц возник пожар в результате падения обломков.
Российские телеграмм-каналы уже сообщили о последствиях, однако пока не раскрыли никаких деталей.
Новость дополняется…