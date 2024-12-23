Дроны атакуют аэродром "Миллерово" в России — видео
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Проиcшествия
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Дроны атакуют аэродром "Миллерово" в России — видео

пожар
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Источник:  online.ua

Ночью 23 декабря началась массированная атака дронов на российский аэродром "Миллерово".

Главные тезисы

  • Аэродром "Миллерово" попал под мощные удары дронов.
  • На фоне атаки прогремели сильнейшие взрывы в Ростовской области.
  • Камеры зафиксировали вероятный прилет дронов по аэродрому и повреждение Миллеровского кадетского профессионального техникума.

Что известно о новой "бавовне" в России

Мощные взрывы прогремели в Ростовской области РФ, где и находится упомянутый аэродром.

Камеры уже зафиксировали первые прилеты по вражескому объекту.

Местные каналы уже сообщают о повреждении здания Миллеровского кадетского профессионального техникума.

Что важно понимать, атака дронов продолжается до сих пор.

Минобороны России уже успело соврать об "успешной" работе ПВО над Ростовской областью.

В оборонном ведомстве утверждают, что якобы с 20:40 до 21:20 по московскому времени было сбито 9 украинских дронов.

С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. В настоящее время в районе Миллерово уже сбили 8 БпЛА. По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку, — заявил ставленник Кремля в регионе Юрий Слюсарь.

По словам местных жителей, на одной из улиц возник пожар в результате падения обломков.

Российские телеграмм-каналы уже сообщили о последствиях, однако пока не раскрыли никаких деталей.

Фото: скриншот

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