Українська розвідка продемонструвала ефективність безпілотника "Сич". Цей дрон успішно виявляє та знищує ворожі цілі.
Головні тези:
- У безпілотників Сич висока ефективність у виявленні та знищенні ворожих цілей, що дозволяє українським військовим оперативно діяти проти окупантів.
- Завдяки ударно-розвідувальним можливостям безпілотника Сич, українські воїни успішно атакують склади боєприпасів, командні пункти та інші важливі об'єкти ворога.
- Україна завдяла значних втрат російським військам завдяки високоточним ударам безпілотників, підтверджуючи свою технологічну перевагу та готовність до захисту незалежності.
- Головними підрозділами, які успішно використовують безпілотники-камікадзе та забезпечують враження багатьох цілей, є 46-та аеромобільна бригада, 57-ма мотопіхотна бригада та інші.
- Українські безпілотники нещадно атакують ворожі об’єкти, зокрема нафтобази і заводи, демонструючи готовність захищати свої кордони та боротися за свободу від окупантів.
Як працює дрон "Сич"
На оприлюднених кадрах зафіксована робота бійців групи "Партизана" 9 департаменту ГУР Міноборони України. Завдяки ударно-розвідувальним можливостям безпілотника "Сич", українські воїни оперативно виявляють цілі противника та знищують їх.
Об’єкти, які знищують "Сичі":
склади боєприпасів та пального;
командні пункти;
місця скупчення та проживання окупантів;
обладнання для зв’язку та спостереження;
автомобільну техніку;
електропідстанції.
Сили оборони України атакували дронами понад 54 тис цілей РФ у грудні
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, показники результативності та живучості українських безпілотників значно зросли. У лідерах — полк БпС під командуванням майора Роберта Бровді.
Уражено понад 54 тисячі цілей противника.
49% цілей знищені дронами-камікадзе.
Найкращі результати показали підрозділи безпілотних систем 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та 3-ї штурмової.
До слова, Сили оборони України також бомбардували заводи з виробництва боєприпасів, використовуючи безпілотники-камікадзе, стріляли ракетами та здійснювали диверсії на російських залізницях, які перевозять паливо.
22 грудня десятки українських безпілотників атакували нафтобазу в Орловській області Росії, що стало другим великим ударом по об’єкту за цей місяць. У той час як Росія заявила про збиття 20 безпілотників, кадри в соцмережах показали, що сховище «Сталевий кінь» горить.
Минулого року Україна завдала шкоди заводам у Татарстані, які розташовані за понад 750 миль від кордону, та Санкт-Петербурзі.
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