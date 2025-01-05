Нищівні "Сичі" карають окупантів. ГУР показало роботу українських дронів — відео

Українська розвідка продемонструвала ефективність безпілотника "Сич". Цей дрон успішно виявляє та знищує ворожі цілі.

Як працює дрон "Сич"

На оприлюднених кадрах зафіксована робота бійців групи "Партизана" 9 департаменту ГУР Міноборони України. Завдяки ударно-розвідувальним можливостям безпілотника "Сич", українські воїни оперативно виявляють цілі противника та знищують їх.

Об’єкти, які знищують "Сичі":

склади боєприпасів та пального;

командні пункти;

місця скупчення та проживання окупантів;

обладнання для зв’язку та спостереження;

автомобільну техніку;

електропідстанції.

Ці високоточні удари завдають значних втрат російським військам, підтверджуючи ефективність українських технологій у боротьбі за незалежність. Поширити

Сили оборони України атакували дронами понад 54 тис цілей РФ у грудні

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, показники результативності та живучості українських безпілотників значно зросли. У лідерах — полк БпС під командуванням майора Роберта Бровді.

Уражено понад 54 тисячі цілей противника .

49% цілей знищені дронами-камікадзе.

Найкращі результати показали підрозділи безпілотних систем 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та 3-ї штурмової.

До слова, Сили оборони України також бомбардували заводи з виробництва боєприпасів, використовуючи безпілотники-камікадзе, стріляли ракетами та здійснювали диверсії на російських залізницях, які перевозять паливо.

22 грудня десятки українських безпілотників атакували нафтобазу в Орловській області Росії, що стало другим великим ударом по об’єкту за цей місяць. У той час як Росія заявила про збиття 20 безпілотників, кадри в соцмережах показали, що сховище «Сталевий кінь» горить.

Минулого року Україна завдала шкоди заводам у Татарстані, які розташовані за понад 750 миль від кордону, та Санкт-Петербурзі.