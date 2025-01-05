Що відбувається у Курській області — заява Генштабу
Категорія
Україна
Дата публікації

Що відбувається у Курській області — заява Генштабу

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Генеральний штаб ЗСУ офіційно повідомив про ситуацію на різних ділянках фронту станом на вечір 5 січня. Курська область РФ наразі є найгарячішим напрямком на полі бою.

Головні тези:

  • На Курщині відбулося 42 бойових зіткнення, 12 з яких тривають досі.
  • Українські війська розпочали масштабний наступ у Курській області, атакуючи російські позиції і просуваючись углиб РФ.

Що відомо про ситуацію на фронті 5 січня

Українські захисники звертають увагу на те, що від початку доби відбулося 114 бойових зіткнень.

Окрім того, наголошується, що в Курській області РФ на даний момент відбулося 42 бойових зіткнення, 12 з яких тривають досі.

На Харківському напрямку армія РФ завдала авіаудару некерованими авіаракетами в районі Охрімівки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони України відбивають ворожу атаку поблизу Загризового, одну атаку вже відбито.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія, за підтримки штурмової авіації, здійснила шість штурмових та наступальних дій біля Надії, Твердохлібового, Зарічного, Новосергіївки та Першотравневого, наразі ще тривають чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку ворог один раз намагався безуспішно прорватися вперед.

Окрім того, на Покровському напрямку російські загарбники здійснили 36 спроб потіснити захисників із займаних позицій.

6 атак українські воїни відбивали на Времівському напрямку.

Сили оборони України розпочали масштабний наступ у Курській області РФ

У ніч на 5 січня українські воїни почали наступальні дії на російській Курщині.

Наразі повідомлення про просування бійців ЗСУ з боку Суджі в бік села Велике Солдатське.

Що цікаво, першими почали бити на сполох російські пропагандисти та медіа, які називають себе опозиційними.

Українці зібрали в атаку 6 бригад і наступають бронетанковими групами у напрямку села Велике Солдатське та сусіднього з ним хутора Бердін уздовж траси 38К-004, а також атакували російські позиції у селі Пушкарне, Курська область, — пишуть росЗМІ.

Згодом цю інформацію прокоментував очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує, — наголосив він.

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