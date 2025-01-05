Усе на межі краху. Коли саме Путін хотів вдарити по Україні ядерною зброєю
Категорія
Україна
Дата публікації

Усе на межі краху. Коли саме Путін хотів вдарити по Україні ядерною зброєю

Путін
Read in English
Джерело:  Київ24

Російський диктатор Володимир Путін міг застосувати проти Україну ядерну зброю, коли ЗСУ прорвали ворожу оборону на Харківщині і вся окупаційна операція опинилася на межі краху. Про це заявив генерал, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Головні тези:

  • Переломний момент на фронті призвів до загострення ризику ядерного удару з боку РФ.
  • Китай уникнув глобальної війни, попередивши Путіна про наслідки застосування ядерної зброї проти України.
  • Сі заявив диктатору, що пристане на бік НАТО, якщо той почне ядерну війну.

Путін боїться тотальної поразки у війні проти України

Микола Маломуж зазначив, що ризик ядерного удару з боку РФ значно загострився в другій половині 2022 року.

Як відомо, саме тоді розпочався масштабний контрнаступ Сил оборони України на Харківщині, коли українські воїни неочікувано для всіх прорвали російську оборону і рухалися прямо на Луганськ.

За словами генерала, саме в той момент для Путіна уся його окупаційна операція опинилася на межі краху.

Путін не мав альтернатив і передбачав можливість нанесення або тактичних, а якщо буде протистояння з НАТО, то і балістичних ударів. Але на той період були зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна в Москві і Путіна в Пекіні. Під час них керівник Китаю жорстко попередив Путіна про не застосування ядерної зброї у будь-яких форматах.

Микола Маломуж

Микола Маломуж

Ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал

Як Сі вдалося зупинити Путіна

За словами Маломужа, влада КНР знала, що такий крок Росії призведе до глобальної війни й поставить під загрозу існування людства.

Ба більше, Сі дав Путіну зрозуміти, що як тільки РФ почне розгортати такі засоби озброєння, то Китай стане на бік НАТО в разі протистояння із ядерною загрозою Путіна.

На цьому тлі у російського диктатора не було інших варіантів, окрім як відмовитися від своєї ідеї.

Що важливо розуміти, наразі всі ядерні країни контролюють процеси підготовки до можливих ядерних випробувань, а тим більше застосування ядерної зброї Росією.

Тепер Росія і Путін зокрема, стали дуже небезпечні для світу. Бо погрози це реальний виклик світу. Тут вже ніякі вигідні газові, технологічні угоди з Китаєм не працюють, бо йдеться про знищення всіх, — пояснив генерал.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Як зупинити війну Путіна. Аналітики запропонували потужний інструмент
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Дуже неприємний сюрприз. Що насправді Трамп підготував для Путіна
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Шольц уперше відреагував на чутки про свою зустріч з Путіним
Шольц

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?