Усе на межі краху. Коли саме Путін хотів вдарити по Україні ядерною зброєю

Російський диктатор Володимир Путін міг застосувати проти Україну ядерну зброю, коли ЗСУ прорвали ворожу оборону на Харківщині і вся окупаційна операція опинилася на межі краху. Про це заявив генерал, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Путін боїться тотальної поразки у війні проти України

Микола Маломуж зазначив, що ризик ядерного удару з боку РФ значно загострився в другій половині 2022 року.

Як відомо, саме тоді розпочався масштабний контрнаступ Сил оборони України на Харківщині, коли українські воїни неочікувано для всіх прорвали російську оборону і рухалися прямо на Луганськ.

За словами генерала, саме в той момент для Путіна уся його окупаційна операція опинилася на межі краху.

Путін не мав альтернатив і передбачав можливість нанесення або тактичних, а якщо буде протистояння з НАТО, то і балістичних ударів. Але на той період були зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна в Москві і Путіна в Пекіні. Під час них керівник Китаю жорстко попередив Путіна про не застосування ядерної зброї у будь-яких форматах. Микола Маломуж Ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал

Як Сі вдалося зупинити Путіна

За словами Маломужа, влада КНР знала, що такий крок Росії призведе до глобальної війни й поставить під загрозу існування людства.

Ба більше, Сі дав Путіну зрозуміти, що як тільки РФ почне розгортати такі засоби озброєння, то Китай стане на бік НАТО в разі протистояння із ядерною загрозою Путіна.

На цьому тлі у російського диктатора не було інших варіантів, окрім як відмовитися від своєї ідеї.

Що важливо розуміти, наразі всі ядерні країни контролюють процеси підготовки до можливих ядерних випробувань, а тим більше застосування ядерної зброї Росією.