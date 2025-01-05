Усе на межі краху. Коли саме Путін хотів вдарити по Україні ядерною зброєю

Російський диктатор Володимир Путін міг застосувати проти Україну ядерну зброю, коли ЗСУ прорвали ворожу оборону на Харківщині і вся окупаційна операція опинилася на межі краху. Про це заявив генерал, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.
Головні тези:
- Переломний момент на фронті призвів до загострення ризику ядерного удару з боку РФ.
- Китай уникнув глобальної війни, попередивши Путіна про наслідки застосування ядерної зброї проти України.
- Сі заявив диктатору, що пристане на бік НАТО, якщо той почне ядерну війну.
Путін боїться тотальної поразки у війні проти України
Микола Маломуж зазначив, що ризик ядерного удару з боку РФ значно загострився в другій половині 2022 року.
Як відомо, саме тоді розпочався масштабний контрнаступ Сил оборони України на Харківщині, коли українські воїни неочікувано для всіх прорвали російську оборону і рухалися прямо на Луганськ.
За словами генерала, саме в той момент для Путіна уся його окупаційна операція опинилася на межі краху.
Як Сі вдалося зупинити Путіна
За словами Маломужа, влада КНР знала, що такий крок Росії призведе до глобальної війни й поставить під загрозу існування людства.
Ба більше, Сі дав Путіну зрозуміти, що як тільки РФ почне розгортати такі засоби озброєння, то Китай стане на бік НАТО в разі протистояння із ядерною загрозою Путіна.
На цьому тлі у російського диктатора не було інших варіантів, окрім як відмовитися від своєї ідеї.
Що важливо розуміти, наразі всі ядерні країни контролюють процеси підготовки до можливих ядерних випробувань, а тим більше застосування ядерної зброї Росією.
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