Шольц уперше відреагував на чутки про свою зустріч з Путіним

Німецький лідер Олаф Шольц публічно обурився після заяв опозиціонера Родеріха Кізеветтера про нібито плани канцлера зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним у найближчі тижні.
Головні тези:
- Олаф Шольц заперечив чутки про зустріч з Путіним та назвав заяви опозиціонера брехнею.
- Канцлер ФРН висловив підтримку Україні на тлі загарбницької війни Росії.
- Німецький лідер планує посилювати співпрацю з США для досягнення миру у регіоні.
Шольц заперечує чутки про свої плани зустрітися з Путіним
З заявою з цього приводу канцлер ФРН виступив у кулуарах заходу в берлінській штаб-квартирі своєї Соціал-демократичної партії.
Олаф Шольц запевнив, що твердження Кізеветтера про те, що він планує поїхати в Москву чи зустрітись з Путіним до дострокових виборів у Бундестаг 23 лютого — є брехнею.
Німецький лідер звернув увагу на те, що опозиціонер не надав жодних доказів, які б підтверджували його твердження про зустріч.
Як уже згадувалося раніше, Кізеветтер, який є спікером з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС, заявив, нібито є ознаки підготовки Шольца до зустрічі з Путіним до парламентських виборів 23 лютого.
Ба більше, опозиціонер також почав запевняти, що в березні 2025 року має відбутись зустріч Трампа і Путіна.
Шольц виступив з гучною обіцянкою щодо України
Під час новорічного звернення канцлер ФРН запевнив, що Берлін буде підтримувати Україну на тлі загарбницької війни, яку веде Росія, “як ніхто інший у Європі”.
Попри це, Олаф Шольц також дав зрозуміти, що офіційний Берлін буде робити все можливе, щоб війна не поширювалася.
Варто також нагадати, що німецький лідер нещодавно провів телефонну розмову з майбутнім президентом США Дональдом Трампом.
Політики дійшли висновку, що війна Росії проти України триває занадто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях до чесного, справедливого та сталого миру.
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