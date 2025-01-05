Шольц уперше відреагував на чутки про свою зустріч з Путіним
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Політика
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Шольц уперше відреагував на чутки про свою зустріч з Путіним

Шольц
Джерело:  Spiegel

Німецький лідер Олаф Шольц публічно обурився після заяв опозиціонера Родеріха Кізеветтера про нібито плани канцлера зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним у найближчі тижні.

Головні тези:

  • Олаф Шольц заперечив чутки про зустріч з Путіним та назвав заяви опозиціонера брехнею.
  • Канцлер ФРН висловив підтримку Україні на тлі загарбницької війни Росії.
  • Німецький лідер планує посилювати співпрацю з США для досягнення миру у регіоні.

Шольц заперечує чутки про свої плани зустрітися з Путіним

З заявою з цього приводу канцлер ФРН виступив у кулуарах заходу в берлінській штаб-квартирі своєї Соціал-демократичної партії.

Олаф Шольц запевнив, що твердження Кізеветтера про те, що він планує поїхати в Москву чи зустрітись з Путіним до дострокових виборів у Бундестаг 23 лютого — є брехнею.

Не можна робити щось подібне (поширювати такі заяви. — ред.). Це украй непристойно.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРН

Німецький лідер звернув увагу на те, що опозиціонер не надав жодних доказів, які б підтверджували його твердження про зустріч.

Чесні люди можуть бути обурені ними (такими твердженнями — ред.), — додав Олаф Шольц.

Як уже згадувалося раніше, Кізеветтер, який є спікером з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС, заявив, нібито є ознаки підготовки Шольца до зустрічі з Путіним до парламентських виборів 23 лютого.

Ба більше, опозиціонер також почав запевняти, що в березні 2025 року має відбутись зустріч Трампа і Путіна.

Шольц виступив з гучною обіцянкою щодо України

Під час новорічного звернення канцлер ФРН запевнив, що Берлін буде підтримувати Україну на тлі загарбницької війни, яку веде Росія, “як ніхто інший у Європі”.

Попри це, Олаф Шольц також дав зрозуміти, що офіційний Берлін буде робити все можливе, щоб війна не поширювалася.

Багато громадян дивиться на жорстоку загарбницьку війну Росії проти України з почуттям тривоги, що зростає. Запевняю, що ми не залишимо Україну в біді та будемо підтримувати її, як ніхто інший у Європі.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРН

Варто також нагадати, що німецький лідер нещодавно провів телефонну розмову з майбутнім президентом США Дональдом Трампом.

Політики дійшли висновку, що війна Росії проти України триває занадто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях до чесного, справедливого та сталого миру.

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