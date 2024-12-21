Він дурень. Маск неочікувано зажадав відставки Шольца
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Він дурень. Маск неочікувано зажадав відставки Шольца

Маск
Джерело:  Reuters

Мільярдер Ілон Маск, який є членом команди нового президента США Дональда Трампа, вимагає у канцлера ФРН Олафа Шольца піти у відставку у відповідь на смертельний напад на німецькому різдвяному ярмарку.

Головні тези:

  • Ілон Маск засудив Шольца та вимагає його відставки через неспроможність управління країною.
  • Нападник, що здійснив наїзд у Німеччині, симпатизував ультраправій партії.
  • Талеб А., що скоїв напад, є фахівцем у галузі психіатрії та психотерапії.

Маск публічно розкритикував Шольца

Шольц повинен негайно піти у відставку… Він некомпетентний дурень.

Ілон Маск

Ілон Маск

Американський мільярдер

Таким чином одіозний член команди Дональда Трампа відреагував на повідомлення про інцидент, в якому автомобіль протаранив натовп людей у німецькому місті Магдебург.

Згідно з останніми даними, щонайменше двоє людей загинули і десятки отримали поранення, повідомили представники місцевої влади.

Не можна також ігнорувати, що Ілон Маск втрутився у виборчу кампанію в Німеччині, назвавши ультраправу Альтернативу для Німеччини ("АдН") рятівником країни, викликавши іронічну реакцію Шольца.

Подробиці теракту в Магдебурзі

Нещодавно стало відомо, що виходець із Саудівської Аравії, що скоїв наїзд на відвідувачів різдвяного ярмарку у Магдебурзі відкрито симпатизував ультраправій "Альтернативі для Німеччини".

За словами німецької поліції, нападник Талеб А., якого затримали неподалік місця наїзду, не є ісламістом.

Талеб А. народився в саудівському місті Хуфуф і приїхав до Німеччини в березні 2006 року на навчання. У липні 2016 року він був визнаний біженцем, згідно з попереднім інтерв'ю в Frankfurter Rundschau, через те, що йому погрожували смертю за відмову від ісламу.

Окрім того, наголошується, що Талеб А. є фахівцем у галузі психіатрії та психотерапії. Він жив і працював у Бернбурзі, місті з 32 000 жителів, розташованому між Галле і Магдебургом.

Чоловік був активістом протягом багатьох років, консультуючи переважно жінок із Саудівської Аравії щодо способів втечі з їхньої країни.

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