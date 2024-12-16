Уряд Шольца отримав вотум недовіри від Бундестагу — що далі

Німецький Бундестаг 16 грудня провів голосування щодо вотуму довіри уряду Олафа Шольца. Це сталося більш ніж через місяць після розпаду так званої "світлофорної коаліції".
Головні тези:
- Голосування щодо вотуму недовіри уряду Шольца відкрило шлях до проведення позачергових виборів у Німеччині.
- Політична ситуація у країні загострилася через розбіжності щодо бюджету на 2025 рік, що призвело до розпаду коаліції.
- Головним фаворитом на позачергових виборах став консервативний блок ХДС/ХСС під керівництвом Фрідріха Мерца.
Бундестаг проголосував за вотум недовіри до уряду Шольца
На голосуванні у Бундестазі було подано 717 голосів, 207 проголосували "за" та висловили довіру Олафу Шольцу. Проти проголосували 394, утрималися 116 депутатів.
Голосування відкриває шлях до розпуску парламенту та проведення позачергових виборів.
Тепер Шольц повинен просити федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра розпустити парламент та призначити дострокові вибори до парламенту. На це у федерального президента є 21 день.
Ймовірно, вибори відбудуться 23 лютого.
Однак Шольц залишається тимчасовим лідером до того часу, поки новий уряд не буде сформовано.
Що передувало голосуванню у Бундестазі
Політична ситуація у Німеччині була складною протягом кількох місяців, але загострилася через бюджет на 2025 рік. Причиною стали розбіжності щодо покриття дефіциту в 13 млрд євро.
У результаті в листопаді канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера. Цей політик також є лідером ВДП, слідом за ним пішли ще кілька міністрів і Шольц втратив більшість.
Таким чином, розпалася "світлофорна" коаліція, що складалася з Соціал-демократичної партії (СДПН), Вільної демократичної партії (ВДП) та партії "Зелених". Після чого канцлер оголосив, що винесе вотум довіри на голосування в Бундестаг.
За всіх розкладів, антиукраїнські праворадикали з "Альтернатива для Німеччини" та ліворадикальні популісти з "Союзу Сари Вагенкнехт", який також проходить до парламенту, залишаться в опозиції.
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