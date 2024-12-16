Правительство Шольца получило вотум недоверия от Бундестага — что дальше

Немецкий Бундестаг 16 декабря провел голосование по вотуму доверия правительства Олафа Шольца. Это произошло более чем через месяц после распада так называемой "светофорной коалиции".
Главные тезисы
- Голосование по вотуму недоверия открыло путь к проведению внеочередных выборов в Германии из-за разногласий по бюджету на 2025 год.
- Главным фаворитом на выборах стал консервативный блок ХДС/ХСС под руководством Фридриха Мерца.
- Однако до проведения выборов Олаф Шольц остается временным лидером, пока новое правительство не будет сформировано.
Бундестаг проголосовал за вотум недоверия правительству Шольца
На голосовании в Бундестаге было подано 717 голосов, 207 проголосовали "за" и выразили доверие Олафу Шольцу. Против проголосовали 394, воздержались 116 депутатов.
Голосование открывает путь к роспуску парламента и проведению внеочередных выборов.
Теперь Шольц должен просить федерального президента Франко-Вальтера Штайнмайера распустить парламент и назначить досрочные выборы в парламент. На это у федерального президента есть 21 день.
Вероятно, выборы пройдут 23 февраля.
Однако Шольц остается временным лидером до тех пор, пока новое правительство не будет сформировано.
Что предшествовало голосованию в Бундестаге
Политическая ситуация в Германии была сложной в течение нескольких месяцев, но обострилась из-за бюджета на 2025 год. Причиной стали разногласия по поводу покрытия дефицита в 13 млрд евро.
В результате в ноябре канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера. Этот политик также является лидером ВДП, вслед за ним последовали еще несколько министров и Шольц потерял большинство.
Таким образом, распалась "светофорная" коалиция, состоявшая из Социал-демократической партии (СДПГ), Свободной демократической партии (ВДП) и партии "Зеленых". После чего канцлер объявил, что вынесет вотум доверия к голосованию в Бундестаг.
При всех раскладах антиукраинские праворадикалы из "Альтернатива для Германии" и леворадикальные популисты из "Союза Сары Вагенкнехт", который также проходит в парламент, останутся в оппозиции.
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