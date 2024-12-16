Правительство Шольца получило вотум недоверия от Бундестага — что дальше

Немецкий Бундестаг 16 декабря провел голосование по вотуму доверия правительства Олафа Шольца. Это произошло более чем через месяц после распада так называемой "светофорной коалиции".

Бундестаг проголосовал за вотум недоверия правительству Шольца

На голосовании в Бундестаге было подано 717 голосов, 207 проголосовали "за" и выразили доверие Олафу Шольцу. Против проголосовали 394, воздержались 116 депутатов.

Голосование открывает путь к роспуску парламента и проведению внеочередных выборов.

Теперь Шольц должен просить федерального президента Франко-Вальтера Штайнмайера распустить парламент и назначить досрочные выборы в парламент. На это у федерального президента есть 21 день.

Вероятно, выборы пройдут 23 февраля.

Однако Шольц остается временным лидером до тех пор, пока новое правительство не будет сформировано.

При этом очередные выборы в Германии должны пройти в сентябре 2025 года. Поделиться

Что предшествовало голосованию в Бундестаге

Политическая ситуация в Германии была сложной в течение нескольких месяцев, но обострилась из-за бюджета на 2025 год. Причиной стали разногласия по поводу покрытия дефицита в 13 млрд евро.

В результате в ноябре канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера. Этот политик также является лидером ВДП, вслед за ним последовали еще несколько министров и Шольц потерял большинство.

Таким образом, распалась "светофорная" коалиция, состоявшая из Социал-демократической партии (СДПГ), Свободной демократической партии (ВДП) и партии "Зеленых". После чего канцлер объявил, что вынесет вотум доверия к голосованию в Бундестаг.

Главным фаворитом на досрочных выборах будет оппозиционный консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем, которому прочат должность канцлера. На сегодняшний день его политическая сила лидирует с уверенным отрывом. Вопрос в том, с кем ему придется формировать новую коалицию — с "зелеными" или социал-демократами. Поделиться

При всех раскладах антиукраинские праворадикалы из "Альтернатива для Германии" и леворадикальные популисты из "Союза Сары Вагенкнехт", который также проходит в парламент, останутся в оппозиции.