Он дурак. Маск неожиданно потребовал отставки Шольца

Миллиардер Илон Маск, который является членом команды нового президента США Дональда Трампа, требует у канцлера ФРГ Олафа Шольца уйти в отставку в ответ на смертельное нападение на немецкой рождественской ярмарке.
Главные тезисы
- Илон Маск осудил Шольца и требует его отставки из-за несостоятельности управления страной.
- Нападающий, совершивший наезд в Германии, симпатизировал ультраправой партии.
- Талеб А., совершивший нападение, является специалистом в области психиатрии и психотерапии.
Маск публично раскритиковал Шольца
Таким образом, одиозный член команды Дональда Трампа отреагировал на сообщение об инциденте, в котором автомобиль протаранил толпу людей в немецком городе Магдебург.
Согласно последним данным, по меньшей мере два человека погибли и десятки получили ранения, сообщили представители местных властей.
Нельзя также игнорировать, что Илон Маск вмешался в избирательную кампанию в Германии, назвав ультраправую Альтернативу для Германии ("АдН") спасателем страны, вызвав ироническую реакцию Шольца.
Подробности теракта в Магдебурге
Недавно стало известно, что выходец из Саудовской Аравии, совершивший наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, открыто симпатизировал ультраправой "Альтернативе для Германии".
По словам немецкой полиции, нападающий Талеб А., задержанный неподалеку от места наезда, не является исламистом.
Кроме того, сообщает, что Талеб А. является специалистом в области психиатрии и психотерапии. Он жил и работал в Бернбурге, городе из 32 000 жителей, расположенном между Галле и Магдебургом.
Мужчина был активистом на протяжении многих лет, консультируя преимущественно женщин из Саудовской Аравии по поводу способов бегства из их страны.
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