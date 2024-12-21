Он дурак. Маск неожиданно потребовал отставки Шольца

Миллиардер Илон Маск, который является членом команды нового президента США Дональда Трампа, требует у канцлера ФРГ Олафа Шольца уйти в отставку в ответ на смертельное нападение на немецкой рождественской ярмарке.

Маск публично раскритиковал Шольца

Шольц должен немедленно уйти в отставку… Он некомпетентный дурак. Илон Маск Американский миллиардер

Таким образом, одиозный член команды Дональда Трампа отреагировал на сообщение об инциденте, в котором автомобиль протаранил толпу людей в немецком городе Магдебург.

Согласно последним данным, по меньшей мере два человека погибли и десятки получили ранения, сообщили представители местных властей.

Нельзя также игнорировать, что Илон Маск вмешался в избирательную кампанию в Германии, назвав ультраправую Альтернативу для Германии ("АдН") спасателем страны, вызвав ироническую реакцию Шольца.

Подробности теракта в Магдебурге

Недавно стало известно, что выходец из Саудовской Аравии, совершивший наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, открыто симпатизировал ультраправой "Альтернативе для Германии".

По словам немецкой полиции, нападающий Талеб А., задержанный неподалеку от места наезда, не является исламистом.

Толеб А. родился в саудовском городе Хуфуф и приехал в Германию в марте 2006 года на обучение. В июле 2016 года он был признан беженцом, согласно предварительному интервью в Frankfurter Rundschau, из-за того, что ему угрожали смертью за отказ от ислама. Поделиться

Кроме того, сообщает, что Талеб А. является специалистом в области психиатрии и психотерапии. Он жил и работал в Бернбурге, городе из 32 000 жителей, расположенном между Галле и Магдебургом.