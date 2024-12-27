Провал Путіна в Україні. Шольц дав жорстку оцінку діям російського диктатора

Російський диктатор Володимир Путін зазнав поразки в Україні та не досяг своїх цілей. Його спроби послабити НАТО завершилися провалом, вважає канцлер ФРН Олаф Шольц.

Шольц жорстко “пройшовся” по Путіну

Шольц зауважив, що російський диктатор зазнав поразки в Україні по всіх пунктах.

Він хотів підпорядкувати всю Україну і встановити маріонетковий режим, він хотів запобігти подальшому зближенню з ЄС і послабити весь НАТО. Олаф Шольц Канцлер ФРН

Натомість за словами Шольца, вийшло не так, як планував Путін.

І сьогодні: НАТО має двох нових членів — Швецію та Фінляндію. Всі вони масово інвестують у свою обороноздатність, і майже всі країни НАТО досягли цільового показника у два відсотки. Україна є консолідованою нацією і знаходиться на шляху до вступу в Європейський Союз. Вона має сильну армію, оснащену нами, яка героїчно захищається від військ Путіна. Поширити

Водночас Шольц зауважив, що зараз завдання полягає в тому, щоб створити основу для справедливого і стійкого миру в Україні.

Канцлер також додав, що готовий ще раз зателефонувати Путіну та розповів, що під час попередньої розмови обіцяв диктатору, що Європа не припинить підтримувати Україну.

Так, поговорив би... Я дав йому зрозуміти, що він не може сподіватися, що наша підтримка України зменшиться.

Шольц готовий до нових переговорів з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність і надалі спілкуватися з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте останній телефонний дзвінок між ними Шольц назвав "розчаруванням".

Це було розчаруванням, тому що він просто повторював усі свої фрази, — заявив Олаф Шольц. Поширити

Попри це, Олаф Шольц вважає такі розмови важливими. Їхня мета — донести до Путіна, що Німеччина не відмовиться від підтримки України та Росія повинна вивести свої війська, щоб створити умови для встановлення миру.