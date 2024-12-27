Провал Путіна в Україні. Шольц дав жорстку оцінку діям російського диктатора

Російський диктатор Володимир Путін зазнав поразки в Україні та не досяг своїх цілей. Його спроби послабити НАТО завершилися провалом, вважає канцлер ФРН Олаф Шольц.
Головні тези:
- Російський диктатор Володимир Путін зазнав провалу в Україні, коли спробував послабити НАТО та підпорядкувати країну.
- Україна має сильну армію, яка героїчно захищається від військ Путіна та на шляху до вступу в Європейський Союз.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц вказав, що готовий надалі спілкуватися з Путіним, але наголосив на необхідності виведення російських військ для встановлення миру в Україні.
Шольц жорстко “пройшовся” по Путіну
Шольц зауважив, що російський диктатор зазнав поразки в Україні по всіх пунктах.
Натомість за словами Шольца, вийшло не так, як планував Путін.
Водночас Шольц зауважив, що зараз завдання полягає в тому, щоб створити основу для справедливого і стійкого миру в Україні.
Канцлер також додав, що готовий ще раз зателефонувати Путіну та розповів, що під час попередньої розмови обіцяв диктатору, що Європа не припинить підтримувати Україну.
Так, поговорив би... Я дав йому зрозуміти, що він не може сподіватися, що наша підтримка України зменшиться.
Шольц готовий до нових переговорів з Путіним
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність і надалі спілкуватися з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте останній телефонний дзвінок між ними Шольц назвав "розчаруванням".
Попри це, Олаф Шольц вважає такі розмови важливими. Їхня мета — донести до Путіна, що Німеччина не відмовиться від підтримки України та Росія повинна вивести свої війська, щоб створити умови для встановлення миру.
Це має бути зроблено, і я зроблю це знову. Але ми не повинні мати жодних ілюзій, — додав канцлер.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-