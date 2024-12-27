Провал Путина в Украине. Шольц дал жесткую оценку действиям российского диктатора
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Провал Путина в Украине. Шольц дал жесткую оценку действиям российского диктатора

Шольц
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Источник:  t-online

Российский диктатор Владимир Путин потерпел поражение в Украине и не достиг своих целей. Его попытки ослабить НАТО завершились провалом, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Главные тезисы

  • Путин потерпел провал в своих целях по ослаблению НАТО и подчинению Украины.
  • Украина имеет сильную армию и готовится к вступлению в Европейский Союз, отражая агрессию войск Путина.
  • Олаф Шольц жестко оценил действия российского диктатора и подчеркнул необходимость вывода российских войск для достижения мира в регионе.

Шольц жестко "прошелся" по Путину

Шольц отметил, что российский диктатор потерпел поражение в Украине по всем пунктам.

Он хотел подчинить всю Украину и установить марионеточный режим, он хотел предотвратить дальнейшее сближение с ЕС и ослабить весь НАТО.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ

По словам Шольца, получилось не так, как планировал Путин.

И сегодня: НАТО имеет двух новых членов — Швецию и Финляндию. Все они массово инвестируют в свою обороноспособность и почти все страны НАТО достигли целевого показателя в два процента. Украина является консолидированной нацией и находится на пути вступления в Европейский Союз. Она имеет сильную армию, оснащенную нами, героически защищаемую от войск Путина.

В то же время, Шольц отметил, что сейчас задача состоит в том, чтобы создать основу для справедливого и устойчивого мира в Украине.

Канцлер также добавил, что готов еще раз позвонить по телефону Путину и рассказал, что во время предварительного разговора обещал диктатору, что Европа не перестанет поддерживать Украину.

Да, поговорил бы... Я дал ему понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины уменьшится.

Шольц готов к новым переговорам с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности и дальше общаться с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако последний телефонный звонок между ними Шольц назвал "разочарованием".

Это было разочарованием, потому что он просто повторял все свои фразы, — заявил Олаф Шольц.

Несмотря на это, Олаф Шольц считает такие разговоры важными. Их цель — донести Путину, что Германия не откажется от поддержки Украины и Россия должна вывести свои войска, чтобы создать условия для установления мира.

Это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но у нас не должно быть никаких иллюзий, — добавил канцлер.

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