Провал Путина в Украине. Шольц дал жесткую оценку действиям российского диктатора

Российский диктатор Владимир Путин потерпел поражение в Украине и не достиг своих целей. Его попытки ослабить НАТО завершились провалом, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Главные тезисы
- Путин потерпел провал в своих целях по ослаблению НАТО и подчинению Украины.
- Украина имеет сильную армию и готовится к вступлению в Европейский Союз, отражая агрессию войск Путина.
- Олаф Шольц жестко оценил действия российского диктатора и подчеркнул необходимость вывода российских войск для достижения мира в регионе.
Шольц жестко "прошелся" по Путину
Шольц отметил, что российский диктатор потерпел поражение в Украине по всем пунктам.
По словам Шольца, получилось не так, как планировал Путин.
В то же время, Шольц отметил, что сейчас задача состоит в том, чтобы создать основу для справедливого и устойчивого мира в Украине.
Канцлер также добавил, что готов еще раз позвонить по телефону Путину и рассказал, что во время предварительного разговора обещал диктатору, что Европа не перестанет поддерживать Украину.
Да, поговорил бы... Я дал ему понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины уменьшится.
Шольц готов к новым переговорам с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности и дальше общаться с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако последний телефонный звонок между ними Шольц назвал "разочарованием".
Несмотря на это, Олаф Шольц считает такие разговоры важными. Их цель — донести Путину, что Германия не откажется от поддержки Украины и Россия должна вывести свои войска, чтобы создать условия для установления мира.
Это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но у нас не должно быть никаких иллюзий, — добавил канцлер.
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