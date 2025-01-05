Шольц впервые отреагировал на слухи о своей встрече с Путиным
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Шольц впервые отреагировал на слухи о своей встрече с Путиным

Шольц
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Источник:  Spiegel

Немецкий лидер Олаф Шольц публично возмутился после заявлений оппозиционера Родериха Кизеветтера о якобы планах канцлера встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие недели.

Главные тезисы

  • Олаф Шольц прокомментировал слухи о встрече с Путиным и назвал заявления оппозиционера ложью.
  • Канцлер ФРГ выразил поддержку Украине на фоне захватнической войны России.
  • Немецкий лидер планирует усиливать сотрудничество с США для достижения мира в регионе.

Шольц отрицает слухи о своих планах встретиться с Путиным

С заявлением на этот счет канцлер ФРГ выступил в кулуарах мероприятия в берлинской штаб-квартире своей Социал-демократической партии.

Олаф Шольц заверил, что утверждение Кизеветтера о том, что он планирует поехать в Москву или встретиться с Путиным до досрочных выборов в Бундестаг 23 февраля, — ложь.

Нельзя делать что-либо подобное (распространять такие заявления. — ред.). Это очень неприлично.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ

Немецкий лидер обратил внимание на то, что оппозиционер не предоставил никаких доказательств, подтверждающих его утверждения о встрече.

Честные люди могут быть возмущены ими (такими утверждениями — ред.), — добавил Олаф Шольц.

Как уже упоминалось ранее, Кизеветтер, являющийся спикером по безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС, заявил, что якобы есть признаки подготовки Шольца к встрече с Путиным до парламентских выборов 23 февраля.

Более того, оппозиционер также начал уверять, что в марте 2025 года должна состояться встреча Трампа и Путина.

Шольц выступил с громким обещанием касательно Украины

Во время новогоднего обращения канцлер ФРГ заверил, что Берлин будет поддерживать Украину на фоне захватнической войны, которую ведет Россия, как никто другой в Европе.

Однако Олаф Шольц также дал понять, что официальный Берлин будет делать все возможное, чтобы война не распространялась.

Многие граждане смотрят на жестокую захватническую войну России против Украины с растущим чувством тревоги. Уверяю, что мы не оставим Украину в беде и будем поддерживать ее как никто другой в Европе.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ

Следует также напомнить, что немецкий лидер недавно провел телефонный разговор с будущим президентом США Дональдом Трампом.

Политики пришли к выводу, что война России против Украины длится слишком долго и что важно как можно быстрее встать на путь к честному, справедливому и устойчивому миру.

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