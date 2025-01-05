Немецкий лидер Олаф Шольц публично возмутился после заявлений оппозиционера Родериха Кизеветтера о якобы планах канцлера встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие недели.
Главные тезисы
- Олаф Шольц прокомментировал слухи о встрече с Путиным и назвал заявления оппозиционера ложью.
- Канцлер ФРГ выразил поддержку Украине на фоне захватнической войны России.
- Немецкий лидер планирует усиливать сотрудничество с США для достижения мира в регионе.
Шольц отрицает слухи о своих планах встретиться с Путиным
С заявлением на этот счет канцлер ФРГ выступил в кулуарах мероприятия в берлинской штаб-квартире своей Социал-демократической партии.
Олаф Шольц заверил, что утверждение Кизеветтера о том, что он планирует поехать в Москву или встретиться с Путиным до досрочных выборов в Бундестаг 23 февраля, — ложь.
Немецкий лидер обратил внимание на то, что оппозиционер не предоставил никаких доказательств, подтверждающих его утверждения о встрече.
Как уже упоминалось ранее, Кизеветтер, являющийся спикером по безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС, заявил, что якобы есть признаки подготовки Шольца к встрече с Путиным до парламентских выборов 23 февраля.
Более того, оппозиционер также начал уверять, что в марте 2025 года должна состояться встреча Трампа и Путина.
Шольц выступил с громким обещанием касательно Украины
Во время новогоднего обращения канцлер ФРГ заверил, что Берлин будет поддерживать Украину на фоне захватнической войны, которую ведет Россия, как никто другой в Европе.
Однако Олаф Шольц также дал понять, что официальный Берлин будет делать все возможное, чтобы война не распространялась.
Следует также напомнить, что немецкий лидер недавно провел телефонный разговор с будущим президентом США Дональдом Трампом.
Политики пришли к выводу, что война России против Украины длится слишком долго и что важно как можно быстрее встать на путь к честному, справедливому и устойчивому миру.
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