Как никто другой. Шольц выступил с громким обещанием касательно Украины

Немецкий лидер Олаф Шольц во время новогоднего обращения пообещал продолжить поддерживать Украину на фоне захватнической войны РФ как никто другой в Европе.
Главные тезисы
- Шольц обещает не оставлять Украину в беде и поддерживать ее более мощно, чем другие европейские лидеры.
- Немецкий лидер уже обсудил с Дональдом Трампом план завершения войны РФ против Украины.
Шольц заявил, что Германия не бросит Украину на произвол судьбы
По словам канцлера ФРГ, его страна будет поддерживать украинский народ.
Несмотря на это, он также предупредил, что официальный Берлин будет делать все возможное, чтобы война не распространялась.
Что важно понимать, недавно германский лидер провел телефонный разговор с будущим президентом США Дональдом Трампом.
В ходе переговоров они пришли к выводу, что война России против Украины длится слишком долго и что важно как можно быстрее встать на путь к честному, справедливому и устойчивому миру.
Ранее Шольц также заявил, что его сопротивление поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus в Украину соответствует позиции Трампа.
Шольц заявил о провале Путина
По убеждению канцлера ФРГ, российский диктатор Владимир Путин уже потерпел поражение в Украине и не достиг своих целей.
Кроме того, Шольц подчеркнул, что попытки последнего ослабить НАТО также завершились провалом.
Как отметил немецкий лидер, главная цель — создать основу для справедливого и устойчивого мира в Украине.
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