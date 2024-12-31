Как никто другой. Шольц выступил с громким обещанием касательно Украины

Немецкий лидер Олаф Шольц во время новогоднего обращения пообещал продолжить поддерживать Украину на фоне захватнической войны РФ как никто другой в Европе.

Шольц заявил, что Германия не бросит Украину на произвол судьбы

По словам канцлера ФРГ, его страна будет поддерживать украинский народ.

Несмотря на это, он также предупредил, что официальный Берлин будет делать все возможное, чтобы война не распространялась.

Многие граждане смотрят на жестокую захватническую войну России против Украины с растущим чувством тревоги. Уверяю, что мы не оставим Украину в беде и будем поддерживать ее как никто другой в Европе. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Что важно понимать, недавно германский лидер провел телефонный разговор с будущим президентом США Дональдом Трампом.

В ходе переговоров они пришли к выводу, что война России против Украины длится слишком долго и что важно как можно быстрее встать на путь к честному, справедливому и устойчивому миру.

Ранее Шольц также заявил, что его сопротивление поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus в Украину соответствует позиции Трампа.

Шольц заявил о провале Путина

По убеждению канцлера ФРГ, российский диктатор Владимир Путин уже потерпел поражение в Украине и не достиг своих целей.

Кроме того, Шольц подчеркнул, что попытки последнего ослабить НАТО также завершились провалом.

И сегодня: НАТО имеет двух новых членов — Швецию и Финляндию. Все они массово инвестируют в свою обороноспособность и почти все страны НАТО достигли целевого показателя в два процента. Украина является консолидированной нацией и находится на пути вступления в Европейский Союз. Она имеет сильную армию, оснащенную нами, которая героически защищается от войск Путина. Поделиться

Как отметил немецкий лидер, главная цель — создать основу для справедливого и устойчивого мира в Украине.