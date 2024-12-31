Як ніхто інший. Шольц виступив з гучною обіцянкою щодо України
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Як ніхто інший. Шольц виступив з гучною обіцянкою щодо України

Шольц
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Джерело:  ZEIT ONLINE

Німецький лідер Олаф Шольц під час новорічного звернення пообіцяв продовжити підтримувати Україну на тлі загарбницької війни, яку веде Росія, “як ніхто інший у Європі”.

Головні тези:

  • Шольц обіцяє не залишати Україну в біді та підтримувати її потужніше, ніж інші європейські лідери.
  • Німецький лідер уже обговорив з Дональдом Трампом план завершення війни РФ проти України.

Шольц заявив, що Німеччина не кине Україну напризволяще

За словами канцлера ФРН, його країна буде підтримувати український народ.

Попри це він також попередив, що офіційний Берлін буде робити все можливе, щоб війна не поширювалася.

Багато громадян дивиться на жорстоку загарбницьку війну Росії проти України з почуттям тривоги, що зростає. Запевняю, що ми не залишимо Україну в біді та будемо підтримувати її, як ніхто інший у Європі.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРН

Що важливо розуміти, нещодавно німецький лідер провів телефонну розмову з майбутнім президентом США Дональдом Трампом.

Під час переговорів вони дійшли висновку, що війна Росії проти України триває занадто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях до чесного, справедливого та сталого миру.

Раніше Шольц також заявив, що його спротив постачанню далекобійних крилатих ракет Taurus в Україну відповідає позиції Трампа.

Шольц заявив про провал Путіна

На переконання канцлера ФРН, російський диктатор Володимир Путін уже зазнав поразки в Україні та не досяг своїх цілей.

Окрім того, Шольц наголосив, що намагання останнього послабити НАТО також завершилися провалом.

І сьогодні: НАТО має двох нових членів — Швецію та Фінляндію. Всі вони масово інвестують у свою обороноздатність, і майже всі країни НАТО досягли цільового показника у два відсотки. Україна є консолідованою нацією і знаходиться на шляху до вступу в Європейський Союз. Вона має сильну армію, оснащену нами, яка героїчно захищається від військ Путіна.

Як зазначив німецький лідер, наразі головна мета — створити основу для справедливого і стійкого миру в Україні.

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