Економічний оглядач Амбруаз Еванс-Прітчард звертає увагу на те, що майбутній президент США Дональд Трамп ще не повернувся у Білий дім, однак уже набрав у свою команду проукраїнських "прихильників жорсткої лінії". Як зазначає експерт, це означає лише одне - республіканець готує дуже неприємний сюрприз для російського диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Потужний тиск на російську економіку буде посилюватися за президенства Трампа.
- Трамп не стане другом Путіна, оскільки знає, що поразка України буде для нього публічним приниженням.
Трамп посилить тиск на Путіна та РФ
Як вважає Амбруаз Еванс-Прітчард, майбутній очільник Білого дому потужніше, ніж Джо Байден, готовий тиснути на російську економіку.
Наразі Трамп націлений на те, щоб змусити Путіна погодитися на мир на умовах "Америка перш за все".
Експерт також наголосив, що новий настрій якщо не оптимізму, але принаймні полегшення панує в Україні, яка отримає нового сильно союзника в особі Трампа.
Ба більше, у Євросоюзі вже дійшли висновку, що друге президентство республіканця, ймовірно, не буде "таким поганим результатом" — принаймні, коли йдеться про відносини з Росією.
Трамп не стане другом Путіна
За словами автора статті, члени команди республіканця змогли довести йому, що припинення підтримки України з боку США було б набагато гіршим, ніж приниження Байдена в Афганістані.
Ба більше, оточення Трампа чудово знає, а що "перша лінія оборони проти Китаю лежить на Донбасі".
Як стверджує Райлі, "контрольована конфронтація" з Кремлем ефективно працює на Трампа.
Він також додав, що республіканець лютує, коли його вважають пуделем Путіна.
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