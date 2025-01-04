Чи могла Україна відбити в Росії Крим у 2014 році — пояснення Білецького

Як вважає командир Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр), полковник Андрій Білецький, Україна мала всі шанс врятувати Крим від російської окупації 11 років тому, якби РФ зіткнулася з реальним опором українців.

Білецький переконаний, що Крим здали

Я вважаю, що і Крим... не було настільки однозначної історії. Ми його просто, у прямому сенсі, здали. Сотні і сотні тисяч людей були за Україну. Десятки тисяч виходили на мітинги. Готові були організовувати "дружини". Андрій Білецький Командир 3 ОШБр

За його словами, тоді були різні військові частини, але більшість з них були в перші дні налаштовані виконувати усі наказ і обороняти Кримський півострів.

Ба більше, Білецький зазначив, що наразі усі знають, яка команда була у росіян.

У разі опору повертатися і летіти на "блакитному вертольоті" назад на Кубань. Але цього не вийшло. Тому так і здали, — додав він. Поширити

Жорін зізнався, як ставиться до Білецького

Заступник командира Третьої штурмової, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA пояснив, як Андрію Білецькому ще за життя вдалося увійти в історію України та безпосередньо вплинути на долю батьківщини.

Так склалося, що з самого початку і до сьогодні я воюю під командуванням Андрія Білецького. Вважаю, що він надзвичайно професійна людина. На відміну від мене він більше схожий на військового. Так само насправді, як і “Редіс”. І один, і другий — це реально професійні люди, які фанатично ставляться до роботи зі своїм підрозділом і до захисту України. Поширити

Жорін нагадує про те, що саме Андрій Білецький створив полк “Азов”, який заступник командира Третьої штурмової вважає одним з найкращих підрозділів.