Чи могла Україна відбити в Росії Крим у 2014 році — пояснення Білецького

Як вважає командир Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр), полковник Андрій Білецький, Україна мала всі шанс врятувати Крим від російської окупації 11 років тому, якби РФ зіткнулася з реальним опором українців.
Головні тези:
- Білецький вказує на причини, які призвели до втрати Криму.
- Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA пояснив, як Андрію Білецькому ще за життя вдалося увійти в історію України.
Білецький переконаний, що Крим здали
За його словами, тоді були різні військові частини, але більшість з них були в перші дні налаштовані виконувати усі наказ і обороняти Кримський півострів.
Ба більше, Білецький зазначив, що наразі усі знають, яка команда була у росіян.
Жорін зізнався, як ставиться до Білецького
Заступник командира Третьої штурмової, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA пояснив, як Андрію Білецькому ще за життя вдалося увійти в історію України та безпосередньо вплинути на долю батьківщини.
Жорін нагадує про те, що саме Андрій Білецький створив полк “Азов”, який заступник командира Третьої штурмової вважає одним з найкращих підрозділів.
Потім він з нуля створив Третю штурмову бригаду і також зробив її одним з найкращих підрозділів.
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