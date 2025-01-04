Дрони атакували найбільший морський торговельний порт Росії
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Дрони атакували найбільший морський торговельний порт Росії

Усть-Луга
Джерело:  online.ua

4 січня Україна за допомогою ударних безпілотників здійснила атаку на найбільший у РФ морський торговельний порт Усть-Луга в Ленінградській області.

Головні тези:

  • За попередніми даними, атака дронів призвела до пошкодження вікон однієї з будівель у порту.
  • Україна поки жодним чином не коментувала цей повітряний напад.
  • Вибухи також лунали в інших регіонах, зокрема у міста Сафоново на Смоленщині, де міг бути уражений завод російського оборонно-промислового комплексу.

Найбільший у РФ морський торговельний порт зазнав атаки дронів

Як повідомляє російський опозиційній телеграм-канал Astra з посиланням на своїх інсайдерів, більшість дронів — однак не всі — вдалося збити над терміналом ТОВ "Новатранс" на території морського торгового порту Усть-Луга.

За попередніми даними, пошкоджено вікна в одній із будівель на території порту.

Губернатор регіону раніше заявив про знищені 4 БПЛА, а також стверджував, що постраждалих і пошкоджень немає.

Що важливо розуміти, морський торгівельний порт Усть-Луга почав роботу з відкриття в грудні 2001 року вугільного термінала.

Сили оборони України поки цю атаку жодним чином не коментували.

Фото: скриншот

Атака дронів на Росію 4 січня — що ще відомо

Вранці 4 січня Міністерство оборони Росії почало стверджувати, що їхні сили ППО протягом ночі знищили 16 українських безпілотників, зокрема над Ленінградською областю.

Губернатор регіону Дрозденко заявив, що у районі Лузької губи Фінської затоки було виявлено БПЛА.

Для протидії використані сили та засоби ППО Міністерства оборони РФ. Безпілотника знищено. Руйнувань та постраждалих немає, — запевнив він.

Як повідомили опозиційним медіа місцеві мешканці, вибухи також прогриміли у місті Сафоново, що на Смоленщині.

Там міг бути уражений завод російського оборонно-промислового комплексу.

У Міноборони РФ заявили, що 10 із 16 дронів їхня ППО начебто знищила над Брянською областю, 3 — над Смоленською, по одному над Бєлгородською, Псковською та Ленінградською областями.

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