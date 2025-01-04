Атака Росії на Київщину 3 січня — померла поранена дівчина
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Київщину 3 січня — померла поранена дівчина

Київська ОВА
атака РФ на Київщину

23-річна дівчина, яка була поранена внаслідок падіння збитого російського дрона під час атаки 3 січня на Київську область, померла.

Головні тези:

  • Росія продовжує вбивати цивільних українців.
  • У результаті атаки РФ у Київській області є ще двоє постраждалих: чоловік з пораненням спини та молодий хлопець з пораненням коліна.
  • 4 січня сили ППО збили 34 ударних дрони типу "Shahed" та безпілотників інших типів у декількох областях України.

Зросла кількість жертв атаки РФ на Київщину

Як повідомляє Київська ОВА, дівчина 2002 року отримала поранення у живіт.

Протягом доби лікарі робили усе можливе для порятунку її життя, однак поранення було вкрай тяжке.

Місцева влада також зазначає, що ще один постраждалий, чоловік 1953 року народження, який отримав поранення в спину, знаходиться у реанімації.

Під наглядом лікарів ще один постраждалий — молодий хлопець, який отримав поранення коліна.

Вночі 4 січня армія РФ продовжувала атакувати Київщину БпЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі.

Падіння уламків фіксуються на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів.

Атака РФ на Україну 4 січня — усі подробиці

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що новий повітряний напад ворога почався ще о 19:00 3 січня.

Під час нього російські загарбники використали 81 ударний дрон типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Цього разу до знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 34 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Фото: facebook.com/kpszsu

Окрім того, завдяки злагодженій протидії українських захисників 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Попри це, збиті БпЛА завдали шкоди на Чернігівщині та Сумщині — пошкоджено приватні будинки. Постраждалим надається допомога.

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