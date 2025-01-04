РФ випустила по Україні 81 БпЛА. Що відомо про результати роботи ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ випустила по Україні 81 БпЛА. Що відомо про результати роботи ППО

Повітряні Сили ЗСУ
ППО ЗСУ
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За інформацією командування Повітряних сил, протягом ночі на 4 січня злочинна армія РФ задіяла для атаки по Україні 81 ударний БпЛА типу Shahed, а також дрони інших типів. 

Головні тези:

  • За даними Повітряних сил, Росія випустила 81 ударний БпЛА по Україні у ніч на 4 січня.
  • ППО України відбило атаку, збивши 34 ударних БпЛА та безпілотників у різних областях країни.
  • РЕБ успішно сприяв локаційній втраті 47 безпілотників-імітаторів ворога, проте деякі БпЛА завдали шкоди цивільним об'єктам.
  • ДСНС повідомляє про пошкодження будівлі пожежної частини у Нікополі в результаті дронової атаки, проте особовий склад не постраждав.

Як відпрацювала ППО під час нічної дронової атаки армії РФ по Україні

Як зазначають у Повітряних силах, ворог атакував Україну дронами протягом ночі з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

У відбитті дронової атаки російських окупантів брали участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

Станом на 9 ранку 4 січня підтверджено збиття 34 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Завдяки успішній роботі РЕБ 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Однак збиті БпЛА завдали шкоди на Чернігівщині та Сумщині — пошкоджено приватні будинки. Постраждалим надається допомога.

Що відомо про наслідки ворожої дронової атаки по Україні

За інформацією ДСНС, внаслідок атаки дрону російських окупантів по Нікополю було пошкоджено будівлю пожежної частини.

Прицільно вдарили по території пожежної частини. На щастя, особовий склад пожежно-рятувального підрозділу не постраждав, — зазначили у ДСНС.

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