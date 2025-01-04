За інформацією командування Повітряних сил, протягом ночі на 4 січня злочинна армія РФ задіяла для атаки по Україні 81 ударний БпЛА типу Shahed, а також дрони інших типів.

Як відпрацювала ППО під час нічної дронової атаки армії РФ по Україні

Як зазначають у Повітряних силах, ворог атакував Україну дронами протягом ночі з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

У відбитті дронової атаки російських окупантів брали участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

Станом на 9 ранку 4 січня підтверджено збиття 34 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Завдяки успішній роботі РЕБ 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Однак збиті БпЛА завдали шкоди на Чернігівщині та Сумщині — пошкоджено приватні будинки. Постраждалим надається допомога.

Що відомо про наслідки ворожої дронової атаки по Україні

За інформацією ДСНС, внаслідок атаки дрону російських окупантів по Нікополю було пошкоджено будівлю пожежної частини.