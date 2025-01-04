За інформацією командування Повітряних сил, протягом ночі на 4 січня злочинна армія РФ задіяла для атаки по Україні 81 ударний БпЛА типу Shahed, а також дрони інших типів.
Головні тези:
- За даними Повітряних сил, Росія випустила 81 ударний БпЛА по Україні у ніч на 4 січня.
- ППО України відбило атаку, збивши 34 ударних БпЛА та безпілотників у різних областях країни.
- РЕБ успішно сприяв локаційній втраті 47 безпілотників-імітаторів ворога, проте деякі БпЛА завдали шкоди цивільним об'єктам.
- ДСНС повідомляє про пошкодження будівлі пожежної частини у Нікополі в результаті дронової атаки, проте особовий склад не постраждав.
Як відпрацювала ППО під час нічної дронової атаки армії РФ по Україні
Як зазначають у Повітряних силах, ворог атакував Україну дронами протягом ночі з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.
У відбитті дронової атаки російських окупантів брали участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.
Станом на 9 ранку 4 січня підтверджено збиття 34 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.
Завдяки успішній роботі РЕБ 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Однак збиті БпЛА завдали шкоди на Чернігівщині та Сумщині — пошкоджено приватні будинки. Постраждалим надається допомога.
Що відомо про наслідки ворожої дронової атаки по Україні
За інформацією ДСНС, внаслідок атаки дрону російських окупантів по Нікополю було пошкоджено будівлю пожежної частини.
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