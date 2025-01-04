По информации командования Воздушных сил, в течение ночи на 4 января преступная армия РФ задействовала для атаки по Украине 81 ударный БпЛА типа Shahed, а также дроны других типов.
Главные тезисы
- В ночь на 4 января Россия атаковала Украину 81 ударным БПЛА, украинская ПВО сбила 34 из них.
- С помощью радиоэлектронной борьбы удалось обезвредить 47 беспилотников-имитаторов.
- Повреждены гражданские объекты на Черниговщине и Сумщине из-за ущерба, нанесенного сбитыми БПЛА.
Как отработала ПВО во время ночной дроновой атаки армии РФ по Украине
Как отмечают в Воздушных силах, враг атаковал Украину дронами в течение ночи по направлениям Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.
В отражении дроновой атаки российских окупантов участвовали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны.
По состоянию на 9 утра 4 января подтверждено избиение 34 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.
Благодаря успешной работе РЭБ 47 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны.
Однако сбитые БПЛА нанесли ущерб на Черниговщине и Сумщине — повреждены частные дома. Пострадавшим оказывается помощь.
Что известно о последствиях вражеской дроновой атаки по Украине
По информации ГСЧС, в результате атаки дрона российских оккупантов по Никополю было повреждено здание пожарной части.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-