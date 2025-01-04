РФ выпустила по Украине 81 БПЛА. Что известно о результатах работы ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

РФ выпустила по Украине 81 БПЛА. Что известно о результатах работы ПВО

Воздушные Силы ВСУ
ПВО ВСУ
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По информации командования Воздушных сил, в течение ночи на 4 января преступная армия РФ задействовала для атаки по Украине 81 ударный БпЛА типа Shahed, а также дроны других типов.

Главные тезисы

  • В ночь на 4 января Россия атаковала Украину 81 ударным БПЛА, украинская ПВО сбила 34 из них.
  • С помощью радиоэлектронной борьбы удалось обезвредить 47 беспилотников-имитаторов.
  • Повреждены гражданские объекты на Черниговщине и Сумщине из-за ущерба, нанесенного сбитыми БПЛА.

Как отработала ПВО во время ночной дроновой атаки армии РФ по Украине

Как отмечают в Воздушных силах, враг атаковал Украину дронами в течение ночи по направлениям Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.

В отражении дроновой атаки российских окупантов участвовали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны.

По состоянию на 9 утра 4 января подтверждено избиение 34 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Благодаря успешной работе РЭБ 47 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны.

Однако сбитые БПЛА нанесли ущерб на Черниговщине и Сумщине — повреждены частные дома. Пострадавшим оказывается помощь.

Что известно о последствиях вражеской дроновой атаки по Украине

По информации ГСЧС, в результате атаки дрона российских оккупантов по Никополю было повреждено здание пожарной части.

Прицельно ударили по территории пожарной части. К счастью, личный состав пожарно-спасательного подразделения не пострадал, — отметили в ГСЧС.

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