По информации командования Воздушных сил, в течение ночи на 4 января преступная армия РФ задействовала для атаки по Украине 81 ударный БпЛА типа Shahed, а также дроны других типов.

Как отработала ПВО во время ночной дроновой атаки армии РФ по Украине

Как отмечают в Воздушных силах, враг атаковал Украину дронами в течение ночи по направлениям Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.

В отражении дроновой атаки российских окупантов участвовали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны.

По состоянию на 9 утра 4 января подтверждено избиение 34 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Благодаря успешной работе РЭБ 47 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны.

Однако сбитые БПЛА нанесли ущерб на Черниговщине и Сумщине — повреждены частные дома. Пострадавшим оказывается помощь.

Что известно о последствиях вражеской дроновой атаки по Украине

По информации ГСЧС, в результате атаки дрона российских оккупантов по Никополю было повреждено здание пожарной части.