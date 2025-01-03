Воздушные силы ВСУ сбили 3 ракеты и 13 дронов РФ

Российская Федерация днем 3 января снова нанесла удары по территории Украины. Враг применил ракеты и беспилотники.

ВС ВСУ сбили три российских ракеты

По данным Воздушных сил, сегодня, с 12:00 до 20:00 противник нанес удары ракетами разных типов:

5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 по Курской области;

3 баллистическими ракетами «Искандер-М» по Черниговской области;

тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровской области.

А также атаковал 32 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с северо-восточного направления.

По состоянию на 20:00 были сбиты три ракеты и 13 вражеских дронов. Еще 19 беспилотников — локационно потерянные.

В ПС отчитывались относительно уничтоженных ракет и дронов РФ с 2024 года

Враг применил по объектам критической инфраструктуры Украины значительно больше ракет и ударных дронов, чем в прошлом. К тому же появилось большое количество беспилотников, имитирующих настоящие "Шахеды".

Таким образом, враг пытается максимально усложнить воздушную обстановку, перегрузить нашу ПВО и истощить наших защитников неба. Кроме того, вражеские самолеты запустили по прифронтовым территориям десятки тысяч управляемых авиабомб, стирая с лица земли украинские прифронтовые города и села. Поделиться

Кроме того, в этом году противник нарастил как производство, так и применение по Украине баллистических ракет, включая северокорейские KN-23.

Несмотря на ежедневные атаки врага, Воздушные силы вместе со всеми Силами обороны продолжают держать небо над Украиной. В 2024 году противовоздушной обороной уничтожено более 1300 ракет разных типов, 11200 ударных беспилотников, 3200 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Также в этом году противовоздушной обороной Украины было сбито 40 самолетов и 6 вертолетов противника.