Воздушные силы ВСУ сбили 3 ракеты и 13 дронов РФ

Российская Федерация днем 3 января снова нанесла удары по территории Украины. Враг применил ракеты и беспилотники.
Главные тезисы
- Украинские Воздушные силы активно сопротивляются угрозам со стороны РФ, сбивая ракеты и дроны, направленные на территорию Украины.
- Противник усилил использование различных видов ракет и беспилотников, стремясь усложнить воздушную обстановку над Украиной и истощить защитников.
- Несмотря на ежедневные атаки врага, Воздушные силы вместе со всеми Силами обороны Украины продолжают успешно отражать враждебные акции и обеспечивать безопасность страны.
ВС ВСУ сбили три российских ракеты
По данным Воздушных сил, сегодня, с 12:00 до 20:00 противник нанес удары ракетами разных типов:
5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 по Курской области;
3 баллистическими ракетами «Искандер-М» по Черниговской области;
тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровской области.
А также атаковал 32 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с северо-восточного направления.
По состоянию на 20:00 были сбиты три ракеты и 13 вражеских дронов. Еще 19 беспилотников — локационно потерянные.
В ПС отчитывались относительно уничтоженных ракет и дронов РФ с 2024 года
Враг применил по объектам критической инфраструктуры Украины значительно больше ракет и ударных дронов, чем в прошлом. К тому же появилось большое количество беспилотников, имитирующих настоящие "Шахеды".
Кроме того, в этом году противник нарастил как производство, так и применение по Украине баллистических ракет, включая северокорейские KN-23.
Несмотря на ежедневные атаки врага, Воздушные силы вместе со всеми Силами обороны продолжают держать небо над Украиной. В 2024 году противовоздушной обороной уничтожено более 1300 ракет разных типов, 11200 ударных беспилотников, 3200 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Также в этом году противовоздушной обороной Украины было сбито 40 самолетов и 6 вертолетов противника.
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