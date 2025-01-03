Повітряні сили ЗСУ збили 3 ракети та 13 дронів РФ

Російська Федерація вдень 3 січня знову завдала ударів по території України. Ворог застосував ракети та безпілотники.

ПС ЗСУ збили три російських ракети

За даними Повітряних сил, сьогодні, з 12:00 до 20:00 противник завдав ударів ракетами різних типів:

5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Курській області;

3-ма балістичними ракетами «Іскандер-М» по Чернігівській області;

трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровській області.

А також атакував 32-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку.

Станом на 20:00 було збито три ракети та 13 ворожих дронів. Ще 19 безпілотників — локаційно-втрачені.

У ПС звітували щодо знищених ракет і дронів РФ з 2024 рік

Ворог застосував по об’єктах критичної інфраструктури України значно більше ракет та ударних дронів, ніж торік. До того ж з’явилася велика кількість безпілотників, що імітують справжні "Шахеди".

Таким чином ворог намагається максимально ускладнити повітряну обстановку, перевантажити нашу ППО та виснажити наших захисників неба. Крім того, ворожі літаки запустили по прифронтових територіях десятки тисяч керованих авіабомб, стираючи з лиця землі українські прифронтові міста та села. Поширити

Окрім того, протягом цього року противник наростив як виробництво, так і застосування по Україні балістичних ракет, включаючи північнокорейські KN-23.

Попри щоденні атаки ворога, Повітряні сили, разом з усіма Силами оборони, продовжують тримати небо над Україною. У 2024 році протиповітряною обороною знищено понад 1300 ракет різних типів, 11200 ударних безпілотників, 3200 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Також у цьому році протиповітряною обороною України було збито 40 літаків та 6 вертольотів противника.