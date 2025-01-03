Российские ДРГ заходят на северное приграничье Украины при поддержке дронов и артиллерии

Российские диверсионно-разведывательные группы изменили тактику действий на северной границе Украины, начав использовать комплексную поддержку с воздуха и артиллерии.

Российские ДРГ заходят в Украину под прикрытием дронов и артиллерии

Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник.

Благоприятные условия для ДРГ именно тот рельеф, который у нас на северной границе, и они (оккупанты — ред.) любят действовать именно во время сложных погодных условий. Но это не совсем так работает. Сейчас тактика применения ДРГ — это поддержка из воздуха, разведка БпЛА, поддержка FPV-дронами и артиллерией. Так сейчас работают ДРГ. Поделиться

По его словам, отвлекающие удары оккупанты могут наносить где-то рядом, чтобы прикрывать действия ВРГ своим огнем. Также это зависит от того, что враг планирует

Это применение либо просто проверить нашу оборону, либо совершать какие-либо террористические действия на границе против местного гражданского населения, либо это предпосылки определенных наступательных действий. Именно от этого зависит активность применения ДРГ.

Он отметил, что в прошлом году ключевым моментом стало применение FPV и ударных беспилотников. В частности, на пограничные зафиксировано увеличение использования дронов на оптоволокне.

Если еще несколько месяцев назад ударный БпЛА типа Shahed они использовали в темное время суток, то сейчас это может быть и днем, и утром. Они очень активно используют такие дистанционные средства поражения. Что касается артиллерии, это минометы, которые легче перебазировать или замаскировать. Поделиться

Как будут действовать новые ограничения на пограничье Сумщины

Генштаб ВСУ летом 2024 г. ввел новые ограничения для перемещения граждан. Такое решение было принято из-за активизации боевых действий и увеличения активности ДРГ РФ.

Как отмечается, ограничения на перемещение всех граждан были введены в приграничной 20-километровой зоне Сумской области.

Эти меры направлены на сохранение жизни гражданского населения и военнослужащих.