Российские ДРГ заходят на северное приграничье Украины при поддержке дронов и артиллерии

Российские диверсионно-разведывательные группы изменили тактику действий на северной границе Украины, начав использовать комплексную поддержку с воздуха и артиллерии.
Главные тезисы
- Российские ДРГ на северном приграничье Украины изменяют тактику с использованием дронов и артиллерии.
- Украинская армия принимает меры по ограничению перемещения граждан в приграничной зоне для обеспечения безопасности.
- Введение новых ограничений на перемещение граждан в Сумской области с целью защиты жизни и безопасности военнослужащих и гражданского населения.
Российские ДРГ заходят в Украину под прикрытием дронов и артиллерии
Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник.
По его словам, отвлекающие удары оккупанты могут наносить где-то рядом, чтобы прикрывать действия ВРГ своим огнем. Также это зависит от того, что враг планирует
Это применение либо просто проверить нашу оборону, либо совершать какие-либо террористические действия на границе против местного гражданского населения, либо это предпосылки определенных наступательных действий. Именно от этого зависит активность применения ДРГ.
Он отметил, что в прошлом году ключевым моментом стало применение FPV и ударных беспилотников. В частности, на пограничные зафиксировано увеличение использования дронов на оптоволокне.
Как будут действовать новые ограничения на пограничье Сумщины
Генштаб ВСУ летом 2024 г. ввел новые ограничения для перемещения граждан. Такое решение было принято из-за активизации боевых действий и увеличения активности ДРГ РФ.
Как отмечается, ограничения на перемещение всех граждан были введены в приграничной 20-километровой зоне Сумской области.
Эти меры направлены на сохранение жизни гражданского населения и военнослужащих.
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