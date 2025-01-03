Російські ДРГ заходять на північне прикордоння України за підтримки дронів та артилерії

Російські диверсійно-розвідувальні групи змінили тактику дій на північному кордоні України, почавши використовувати комплексну підтримку з повітря та артилерії.

Російські ДРГ заходять в Україну під прикриттям дронів та артилерії

Про це в телеефірі заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник.

Сприятливі умови для ДРГ — саме той рельєф, який у нас на північному кордоні, і вони (окупанти — ред.) полюбляють діяти саме під час складних погодних умов. Але це не зовсім так працює. Зараз тактика застосування ДРГ — це підтримка з повітря, має бути розвідка БпЛА, підтримка FPV-дронами та артилерією. Так зараз працюють ДРГ. Поширити

За його словами, відволікаючі удари окупанти можуть завдавати десь поруч, аби прикривати дії ДРГ своїм вогнем. Також це залежить від того, що ворог планує

Це застосування або просто перевірити нашу оборону, або здійснювати якісь терористичні дії на кордоні проти місцевого цивільного населення, або це передумови певних наступальних дій. Саме від цього залежить активність застосування ДРГ.

Він зазначив, що торік ключовим моментом стало застосування FPV та ударних безпілотників. Зокрема на прикордонні зафіксовано збільшення використання дронів на оптоволокні.

Якщо ще кілька місяців тому ударний БпЛА типу Shahed вони використовували в темну пору доби, то зараз це може бути і вдень, і вранці. Вони наразі дуже активно використовують такі дистанційні засоби ураження. Що стосується артилерії, то це міномети, які легше перебазувати або замаскувати. Поширити

Як діятимуть нові обмеження на прикордонні Сумщини

Генштаб ЗСУ влітку 2024 року запровадив нові обмеження для переміщення громадян. Таке рішення прийняли через активізацію бойових дій та збільшення активності ДРГ РФ.

Як зазначається, обмеження на переміщення усіх громадян були введені у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області.

Ці заходи спрямовані на збереження життя цивільного населення та військовослужбовців.