Російські ДРГ заходять на північне прикордоння України за підтримки дронів та артилерії

Російські диверсійно-розвідувальні групи змінили тактику дій на північному кордоні України, почавши використовувати комплексну підтримку з повітря та артилерії.
Головні тези:
- Російські ДРГ використовують дрони та артилерію для виконання своїх завдань на північному кордоні України.
- Підтримка з повітря та артилерії стає ключовою тактикою для дій російських диверсантів.
- Армія України вживає заходи для обмеження переміщення громадян у прикордонній зоні, щоб забезпечити безпеку цивільного населення та військовослужбовців.
- Застосування новітніх технологій, таких як дрони та артилерія, підвищує небезпеку проникнення ворожих сил на територію України.
- Українські військові звертають увагу на зміни в тактиці дій окупантів та приймають необхідні заходи для захисту кордонів країни.
Російські ДРГ заходять в Україну під прикриттям дронів та артилерії
Про це в телеефірі заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник.
За його словами, відволікаючі удари окупанти можуть завдавати десь поруч, аби прикривати дії ДРГ своїм вогнем. Також це залежить від того, що ворог планує
Це застосування або просто перевірити нашу оборону, або здійснювати якісь терористичні дії на кордоні проти місцевого цивільного населення, або це передумови певних наступальних дій. Саме від цього залежить активність застосування ДРГ.
Він зазначив, що торік ключовим моментом стало застосування FPV та ударних безпілотників. Зокрема на прикордонні зафіксовано збільшення використання дронів на оптоволокні.
Як діятимуть нові обмеження на прикордонні Сумщини
Генштаб ЗСУ влітку 2024 року запровадив нові обмеження для переміщення громадян. Таке рішення прийняли через активізацію бойових дій та збільшення активності ДРГ РФ.
Як зазначається, обмеження на переміщення усіх громадян були введені у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області.
Ці заходи спрямовані на збереження життя цивільного населення та військовослужбовців.
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