Атака России на Киевщину 3 января — умерла раненая девушка

23-летняя девушка, раненная в результате падения сбитого российского дрона во время атаки 3 января на Киевскую область, умерла.
Главные тезисы
- Россия продолжает убивать гражданских украинцев.
- В результате атаки РФ в Киевской области еще двое пострадавших: мужчина с ранением спины и молодой парень с ранением колена.
- 4 января силы ПВО сбили 34 ударных дрона типа "Shahed" и беспилотников других типов в нескольких областях Украины.
Выросло количество жертв атаки РФ на Киевщину
Как сообщает Киевская ОВА, девушка в 2002 году получила ранение в живот.
В течение суток врачи делали все возможное для спасения ее жизни, однако ранение было крайне тяжелым.
Местные власти также отмечают, что еще один пострадавший, мужчина 1953 года рождения, получивший ранение в спину, находится в реанимации.
Ночью 4 января армия РФ продолжала атаковать Киевщину БПЛА. В области работали силы ПВО.
Падения обломков фиксируются на открытых участках местности вне населенных пунктов.
Атака РФ на Украину 4 января — все подробности
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что новое воздушное нападение врага началось еще в 19:00 3 января.
Во время него российские захватчики использовали 81 ударный дрон типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ.
В этот раз к уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Кроме того, благодаря слаженному противодействию украинских защитников 47 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
Несмотря на это, сбитые БПЛА нанесли ущерб на Черниговщине и Сумщине — повреждены частные дома. Пострадавшим оказывается помощь.
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