Атака России на Киевщину 3 января — умерла раненая девушка

23-летняя девушка, раненная в результате падения сбитого российского дрона во время атаки 3 января на Киевскую область, умерла.

Выросло количество жертв атаки РФ на Киевщину

Как сообщает Киевская ОВА, девушка в 2002 году получила ранение в живот.

В течение суток врачи делали все возможное для спасения ее жизни, однако ранение было крайне тяжелым.

Местные власти также отмечают, что еще один пострадавший, мужчина 1953 года рождения, получивший ранение в спину, находится в реанимации.

Под наблюдением врачей еще один пострадавший — молодой парень, получивший ранение колена. Поделиться

Ночью 4 января армия РФ продолжала атаковать Киевщину БПЛА. В области работали силы ПВО.

Падения обломков фиксируются на открытых участках местности вне населенных пунктов.

Атака РФ на Украину 4 января — все подробности

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что новое воздушное нападение врага началось еще в 19:00 3 января.

Во время него российские захватчики использовали 81 ударный дрон типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ.

В этот раз к уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 34 ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. Поделиться

Фото: facebook.com/kpszsu

Кроме того, благодаря слаженному противодействию украинских защитников 47 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).