Дроны атаковали крупнейший морской торговый порт России

4 января Украина с помощью ударных беспилотников совершила атаку на крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области.
Главные тезисы
- По предварительным данным, атака дронов привела к повреждению окон одного из зданий в порту.
- Украина пока никак не комментировала это воздушное нападение.
- Взрывы также звучали в других регионах, в частности в городе Сафоново на Смоленщине, где мог быть поражен завод российского оборонно-промышленного комплекса.
Крупнейший в РФ морской торговый порт подвергся атаке дронов
Как сообщает российский оппозиционный телеграмм-канал Astra со ссылкой на своих инсайдеров, большинство дронов, однако не все, удалось сбить над терминалом ООО "Новатранс" на территории морского торгового порта Усть-Луга.
По предварительным данным, повреждены окна в одном из зданий на территории порта.
Губернатор региона ранее заявил об уничтоженных 4 БПЛА, а также утверждал, что пострадавших и повреждений нет.
Согласно открытым данным, морской торговый порт Усть-Луга начал работу с открытия в декабре 2001 года угольного терминала. Силы обороны Украины пока эту атаку никак не комментировали.
Атака дронов на Россию 4 января — что еще известно
Утром 4 января Министерство обороны России начало утверждать, что их силы ПВО в течение ночи уничтожили 16 украинских беспилотников, в том числе над Ленинградской областью.
Губернатор региона Дрозденко заявил, что в районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА.
Как сообщили оппозиционным медиа местные жители, взрывы также прогремели в городе Сафоново на Смоленщине.
Там мог быть поражен завод оборонно-промышленного комплекса РФ.
В Минобороны РФ заявили, что 10 из 16 дронов их ПВО вроде бы уничтожило над Брянской областью, 3 — над Смоленской, по одному над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.
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