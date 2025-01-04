Дроны атаковали крупнейший морской торговый порт России

4 января Украина с помощью ударных беспилотников совершила атаку на крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области.

Крупнейший в РФ морской торговый порт подвергся атаке дронов

Как сообщает российский оппозиционный телеграмм-канал Astra со ссылкой на своих инсайдеров, большинство дронов, однако не все, удалось сбить над терминалом ООО "Новатранс" на территории морского торгового порта Усть-Луга.

По предварительным данным, повреждены окна в одном из зданий на территории порта.

Губернатор региона ранее заявил об уничтоженных 4 БПЛА, а также утверждал, что пострадавших и повреждений нет.

Согласно открытым данным, морской торговый порт Усть-Луга начал работу с открытия в декабре 2001 года угольного терминала. Силы обороны Украины пока эту атаку никак не комментировали.

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Атака дронов на Россию 4 января — что еще известно

Утром 4 января Министерство обороны России начало утверждать, что их силы ПВО в течение ночи уничтожили 16 украинских беспилотников, в том числе над Ленинградской областью.

Губернатор региона Дрозденко заявил, что в районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА.

Для противодействия использованы силы и средства ПВО Министерства обороны РФ. Беспилотник уничтожен. Разрушений и пострадавших нет, — заверил он. Поделиться

Как сообщили оппозиционным медиа местные жители, взрывы также прогремели в городе Сафоново на Смоленщине.

Там мог быть поражен завод оборонно-промышленного комплекса РФ.