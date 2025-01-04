У День народження Буданова ГУР атакувало російський "РегіонТрансСервіс" — джерела

4 січня свій День народження святкує начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов. Команда ГУР привітала свого лідера справді оригінально, реалізувавши ще одну успішну кібероперацію проти країни-агресорки Росії. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на свої джерела у воєнній розвідці.

ГУР завдало ще одного потужного кіберудару по РФ

За словами анонімних джерел, кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили чергову кібератаку на інфраструктурні сервіси держави-агресора.

Цього разу під удар потрапило ТОВ “РегіонТрансСервіс” — провідна сервісна компанія з обслуговування вантажних вагонів, яка серед іншого забезпечує діяльність російських загарбників на фронті.

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Кібербійцям ГУР вдалося успішно знищити всі сервери компанії. Ба більше, виведено з ладу робочі станції та стерто бекапи.

Інсайдери Online.UA звертають увагу на те, що загалом було уражено 78 серверів та 211 робочих станцій.

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Що важливо розуміти, ТОВ “РегіонТрансСервіс” надає повний спектр сервісних послуг на всіх етапах життєвого циклу вагона: від приймання нових вагонів на заводі-виробнику з їхньою реєстрацією в росзалізниці, виконання всіх регламентів обслуговування і до утилізації вагонів.

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Окрім того, вказано, що саме ця ТОВ є однією з ключових компаній, яка забезпечує діяльність РЖД, а відтак — перевезення воєнних вантажів для ведення воєнних дій проти України.

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Яким буде 2025 рік для України — прогноз Буданова

Як заявив нещодавно начальник ГУР, щодо нового року у нього наразі є більше оптимізму, ніж стосовно минулого 2024.

Окрім того, шеф розвідки додав, що українцям можна розраховувати на багато “гарних подій”.

Торік хтось із журналістів мене спитав, які очікування від 2024 року. І я тоді абсолютно чесно сказав, що, на жаль, 2024-й буде дуже важким. Якщо сформулювати так само питання щодо 2025-го, тут набагато більше оптимізму. 2025-ий буде точно кращий за цей. Для цього є об’єктивні фактори, і сподіваюся — у 2025-му ми побачимо дуже багато гарних подій. Які, зрештою, принесуть нам всім те, чого ми так всі чекаємо. Кирило Буданов Начальник ГУР МОУ

Буданов також нагадав, що результат боротьби України за свободу залежить від кожного з нас.