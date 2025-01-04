У День народження Буданова ГУР атакувало російський "РегіонТрансСервіс" — джерела

4 січня свій День народження святкує начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов. Команда ГУР привітала свого лідера справді оригінально, реалізувавши ще одну успішну кібероперацію проти країни-агресорки Росії. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на свої джерела у воєнній розвідці.
Головні тези:
- ГУР здійснило успішну кібератаку на російську компанію “РегіонТрансСервіс”.
- Кіберфахівці знищили всі сервери компанії.
- “РегіонТрансСервіс” є ключовою ланкою для діяльності РЖД та перевезення воєнних вантажів армії РФ.
ГУР завдало ще одного потужного кіберудару по РФ
За словами анонімних джерел, кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили чергову кібератаку на інфраструктурні сервіси держави-агресора.
Цього разу під удар потрапило ТОВ “РегіонТрансСервіс” — провідна сервісна компанія з обслуговування вантажних вагонів, яка серед іншого забезпечує діяльність російських загарбників на фронті.
Кібербійцям ГУР вдалося успішно знищити всі сервери компанії. Ба більше, виведено з ладу робочі станції та стерто бекапи.
Інсайдери Online.UA звертають увагу на те, що загалом було уражено 78 серверів та 211 робочих станцій.
Що важливо розуміти, ТОВ “РегіонТрансСервіс” надає повний спектр сервісних послуг на всіх етапах життєвого циклу вагона: від приймання нових вагонів на заводі-виробнику з їхньою реєстрацією в росзалізниці, виконання всіх регламентів обслуговування і до утилізації вагонів.
Окрім того, вказано, що саме ця ТОВ є однією з ключових компаній, яка забезпечує діяльність РЖД, а відтак — перевезення воєнних вантажів для ведення воєнних дій проти України.
Яким буде 2025 рік для України — прогноз Буданова
Як заявив нещодавно начальник ГУР, щодо нового року у нього наразі є більше оптимізму, ніж стосовно минулого 2024.
Окрім того, шеф розвідки додав, що українцям можна розраховувати на багато “гарних подій”.
Буданов також нагадав, що результат боротьби України за свободу залежить від кожного з нас.
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