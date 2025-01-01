Кіберспеціалісти ГУР атакували сервіси російського нафтового гіганта "Лукойл" — джерела

Кіберфахівці ГУР вивели з ладу цифрові системи російської нафтової компанії «Лукойл», паралізувавши її платіжні системи у святковий період. Про це Online.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.

Кіберспеціалісти ГУР атакували сервіси "Лукойл": що відомо

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) здійснили чергову кібератаку на критичну інфраструктуру Росії.

З 30 грудня по 1 січня 2025 року фахівці ГУР здійснили чергову кібератаку на російський нафтовий сектор.

Основним обʼєктом атаки стали ресурси нафтової компанії «Лукойл», яка бере участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

Зокрема внаслідок атаки зазнали ураження цифрові ресурси компанії, у зв’язку з чим клієнти компанії не мали можливості здійснити оплату на АЗС через мобільний застосунок. Поширити

Цифрові ресурси смарт-терміналів «Евотор»

Також атаковані цифрові ресурси смарт-терміналів «Евотор» (веб-сайт; особистий кабінет користувача; мобільний застосунок, касова платіжна система) та єдиної системи цифрового маркування товарів «Честный знак», додають в розвідці.

Як повідомляється, здійснена DDOS-атака зумовила значні незручності та збитки у сфері торгівлі, оскільки споживачі не змогли придбати товари через збої у роботі платіжних систем. Поширити

Рівень невдоволення серед споживачів та надавачів послуг був підсилений тривалістю DDOS-атаки у святковий період.

Атака ГУР на держсистему судів Росії

У жовтні минулого року кіберкорпус Головного управління розвідки спільно з активістами групи “ВО Team” «привітали» президента Росії Путіна з днем народження зламом державної автоматизованої системи “Правосудіє”.

ГУР атакувало російську держсистему “Правосудіє”. За словами джерел в ГУР, атака паралізувала роботу судів, відомчих електронних поштових скриньок та офіційних сайтів.

Внаслідок кіберудару були отримані персональні дані користувачів та внутрішня документація системи.