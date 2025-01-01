Кіберспеціалісти ГУР атакували сервіси російського нафтового гіганта "Лукойл" — джерела

Кіберфахівці ГУР вивели з ладу цифрові системи російської нафтової компанії «Лукойл», паралізувавши її платіжні системи у святковий період. Про це Online.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.
Головні тези:
- Кіберспеціалісти ГУР атакували сервіси російського нафтового гіганта Лукойл, паралізувавши платіжні системи у святковий період.
- Атака на компанію Лукойл вплинула на роботу їх цифрових ресурсів, включно з мобільним застосунком і касовою платіжною системою.
- Зазначена кібератака призвела до значних незручностей для клієнтів Лукойл та споживачів, які не могли здійснити оплату через збої у роботі платіжних систем.
Кіберспеціалісти ГУР атакували сервіси "Лукойл": що відомо
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) здійснили чергову кібератаку на критичну інфраструктуру Росії.
З 30 грудня по 1 січня 2025 року фахівці ГУР здійснили чергову кібератаку на російський нафтовий сектор.
Основним обʼєктом атаки стали ресурси нафтової компанії «Лукойл», яка бере участь у забезпеченні російських окупаційних військ.
Також атаковані цифрові ресурси смарт-терміналів «Евотор» (веб-сайт; особистий кабінет користувача; мобільний застосунок, касова платіжна система) та єдиної системи цифрового маркування товарів «Честный знак», додають в розвідці.
Рівень невдоволення серед споживачів та надавачів послуг був підсилений тривалістю DDOS-атаки у святковий період.
Атака ГУР на держсистему судів Росії
У жовтні минулого року кіберкорпус Головного управління розвідки спільно з активістами групи “ВО Team” «привітали» президента Росії Путіна з днем народження зламом державної автоматизованої системи “Правосудіє”.
ГУР атакувало російську держсистему “Правосудіє”. За словами джерел в ГУР, атака паралізувала роботу судів, відомчих електронних поштових скриньок та офіційних сайтів.
Внаслідок кіберудару були отримані персональні дані користувачів та внутрішня документація системи.
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