"Страны Россия не существует". ГУР яскраво "привітало" росіян кібератакою на урядові портали
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"Страны Россия не существует". ГУР яскраво "привітало" росіян кібератакою на урядові портали

Кібератака
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Джерело:  online.ua

12 грудня кіберфахівці Головного управління розвідки внаслідок успішної кібероперації встановили повний контроль над вебсерверами офіційних урядових порталів РФ — сайту Державної думи РФ, сайту Конституційного суду РФ, а також офіційної вебсторінки Нижньоновгородського обласного суду РФ. Про це Online.UA стало відомо від власних джерел у воєнній розвідці.

Головні тези:

  • Головне управління розвідки успішно здійснило кібероперацію на офіційні урядові портали РФ.
  • З нагоди Дня Конституції РФ кіберспеціалісти ГУР провели атаку на сайт Держдуми РФ, де вивісили банер із написом “Страны Россия не существует”.
  • Російські урядові портали були повністю паралізовані після DDoS-атаки, що вело до блокування сторінок і виведення з ладу серверів.

“Страны Россия не существует”: ГУР “привітало” росіян з Днем Конституції

З нагоди офіційного державного свята РФ “Дня Конституції”, який відзначається 12 грудня, кіберспеціалістами ГУР на сайті Держдуми РФ було вивішено банер зі словами “Страны Россия не существует”.

Банер на сайті Держдуми РФ

А сайт Конституційного суду РФ взагалі був заблокований та видавав користувачам “помилку” при спробі увійти на нього.

Скрини з російських пропагандистських каналів

DDoS-атака на ці вебресурси РФ повністю паралізувала їхню роботу та вивела з ладу сервери.

Скрини з російських пропагандистських каналів

Успішну кібероперацію ГУР підтвердили російські пропагандисти, які поширили на своїх ресурсах повідомлення від “Правительства РФ” про те, що “организованная группа хакеров нанесла удар, вывела из строя сервера сайтов, а также скомпрометировала важные базы данных”.

Кіберкорпус ГУР завдав чергового удару по російській фінансовій системі

У результаті спецоперації українських кіберфахівців ГУР 8 листопада стався масштабний збій в роботі кількох російських банків, які забезпечують фінансування збройної агресії РФ проти України. Про це Online.UA стало відомо від джерел у воєнній розвідці.

Так, внаслідок DDOS-атаки під ударом опинилися зокрема «Морський банк», «РНКБ банк» та Банк «Санкт-Петербург».

Станом на 14:00 8 листопада 2024 року у відкритих джерелах підтверджено факт масштабного збою роботи «Санкт-Петербург» банк, що призвело до чисельних скарг користувачів послуг, які надаються банком, а також його клієнтів.

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