"Страны Россия не существует". ГУР яскраво "привітало" росіян кібератакою на урядові портали

12 грудня кіберфахівці Головного управління розвідки внаслідок успішної кібероперації встановили повний контроль над вебсерверами офіційних урядових порталів РФ — сайту Державної думи РФ, сайту Конституційного суду РФ, а також офіційної вебсторінки Нижньоновгородського обласного суду РФ. Про це Online.UA стало відомо від власних джерел у воєнній розвідці.
Головні тези:
- Головне управління розвідки успішно здійснило кібероперацію на офіційні урядові портали РФ.
- З нагоди Дня Конституції РФ кіберспеціалісти ГУР провели атаку на сайт Держдуми РФ, де вивісили банер із написом “Страны Россия не существует”.
- Російські урядові портали були повністю паралізовані після DDoS-атаки, що вело до блокування сторінок і виведення з ладу серверів.
“Страны Россия не существует”: ГУР “привітало” росіян з Днем Конституції
З нагоди офіційного державного свята РФ “Дня Конституції”, який відзначається 12 грудня, кіберспеціалістами ГУР на сайті Держдуми РФ було вивішено банер зі словами “Страны Россия не существует”.
А сайт Конституційного суду РФ взагалі був заблокований та видавав користувачам “помилку” при спробі увійти на нього.
DDoS-атака на ці вебресурси РФ повністю паралізувала їхню роботу та вивела з ладу сервери.
Успішну кібероперацію ГУР підтвердили російські пропагандисти, які поширили на своїх ресурсах повідомлення від “Правительства РФ” про те, що “организованная группа хакеров нанесла удар, вывела из строя сервера сайтов, а также скомпрометировала важные базы данных”.
Кіберкорпус ГУР завдав чергового удару по російській фінансовій системі
У результаті спецоперації українських кіберфахівців ГУР 8 листопада стався масштабний збій в роботі кількох російських банків, які забезпечують фінансування збройної агресії РФ проти України. Про це Online.UA стало відомо від джерел у воєнній розвідці.
Так, внаслідок DDOS-атаки під ударом опинилися зокрема «Морський банк», «РНКБ банк» та Банк «Санкт-Петербург».
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-