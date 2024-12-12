"Страны Россия не существует". ГУР ярко "поздравило" россиян кибератакой на правительственные порталы

12 декабря киберспециалисты Главного управления разведки в результате успешной кибероперации установили полный контроль над вебсерверами официальных правительственных порталов РФ — сайта Государственной думы РФ, сайта Конституционного суда РФ, а также официальной веб-страницы Нижненовгородского областного суда РФ. Об этом Online.UA стало известно от собственных источников в военной разведке.

"Страны Россия не существует": ГУР "поздравило" россиян с Днем Конституции

По случаю официального государственного праздника РФ "Дня Конституции", отмечаемого 12 декабря, киберспециалистами ГУР на сайте Госдумы РФ был вывешен баннер со словами "Страны Россия не существует".

Баннер на сайте Госдумы РФ

А сайт Конституционного суда РФ вообще был заблокирован и выдавал пользователям ошибку при попытке войти на него.

Скрины по российским пропагандистским каналам

DDoS-атака на эти веб-ресурсы РФ полностью парализовала их работу и вывела из строя серверы.

Скрины по российским пропагандистским каналам

Успешную кибероперацию ГУР подтвердили российские пропагандисты, распространившие на своих ресурсах сообщения от “Правительства РФ” о том, что “организованная группа хакеров нанесла удар, вывела из строя сервер сайтов, а также скомпрометировала важные базы данных”.

Киберкорпус ГУР нанес очередной удар по российской финансовой системе

В результате спецоперации украинских киберспециалистов ГУР 8 ноября произошел масштабный сбой в работе нескольких российских банков, обеспечивающих финансирование вооруженной агрессии РФ против Украины. Об этом Online.UA стало известно от источников в военной разведке.

Так, в результате DDOS-атаки под ударом оказались в частности Морской банк, РНКБ банк и Банк Санкт-Петербург.