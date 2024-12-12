"Страны Россия не существует". ГУР ярко "поздравило" россиян кибератакой на правительственные порталы

12 декабря киберспециалисты Главного управления разведки в результате успешной кибероперации установили полный контроль над вебсерверами официальных правительственных порталов РФ — сайта Государственной думы РФ, сайта Конституционного суда РФ, а также официальной веб-страницы Нижненовгородского областного суда РФ. Об этом Online.UA стало известно от собственных источников в военной разведке.
Главные тезисы
- ГУР установило контроль над официальными порталами РФ, вывесив баннер “Страны Россия не существует”.
- DDoS-атака полностью парализовала работу веб-ресурсов и привела к выходу из строя серверов.
- Российские пропагандистские каналы распространили информацию о хакерской атаке.
"Страны Россия не существует": ГУР "поздравило" россиян с Днем Конституции
По случаю официального государственного праздника РФ "Дня Конституции", отмечаемого 12 декабря, киберспециалистами ГУР на сайте Госдумы РФ был вывешен баннер со словами "Страны Россия не существует".
А сайт Конституционного суда РФ вообще был заблокирован и выдавал пользователям ошибку при попытке войти на него.
DDoS-атака на эти веб-ресурсы РФ полностью парализовала их работу и вывела из строя серверы.
Успешную кибероперацию ГУР подтвердили российские пропагандисты, распространившие на своих ресурсах сообщения от “Правительства РФ” о том, что “организованная группа хакеров нанесла удар, вывела из строя сервер сайтов, а также скомпрометировала важные базы данных”.
Киберкорпус ГУР нанес очередной удар по российской финансовой системе
В результате спецоперации украинских киберспециалистов ГУР 8 ноября произошел масштабный сбой в работе нескольких российских банков, обеспечивающих финансирование вооруженной агрессии РФ против Украины. Об этом Online.UA стало известно от источников в военной разведке.
Так, в результате DDOS-атаки под ударом оказались в частности Морской банк, РНКБ банк и Банк Санкт-Петербург.
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