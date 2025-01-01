Киберспециалисты ГУР атаковали сервисы российского нефтяного гиганта "Лукойл" — источники

Киберспециалисты ГУР вывели из строя цифровые системы российской нефтяной компании «ЛУКойл», парализовав ее платежные системы в праздничный период. Об этом Online.UA сообщили источники в военной разведке.
Главные тезисы
- Киберспециалисты ГУР нанесли атаку на сервисы российского нефтяного гиганта «Лукойл», выведя из строя их цифровые системы в праздничный период.
- Атака парализовала платежные системы и мобильное приложение Лукойл, вызвав значительные неудобства для клиентов компании и потребителей.
- Проведенные кибератаки ГУР являются серьезным вызовом для цифровых систем и кибербезопасности России.
Киберспециалисты ГУР атаковали сервисы "ЛУКойл": что известно
Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) осуществили очередную кибератаку на критическую инфраструктуру России.
С 30 декабря по 1 января 2025 года специалисты ГУР совершили очередную кибератаку на российский нефтяной сектор.
Основным объектом атаки стали ресурсы нефтяной компании «ЛУКойл», участвующей в обеспечении российских оккупационных войск.
Также атакованы цифровые ресурсы смарт-терминалов «Эвотор» (веб-сайт; личный пользовательский кабинет; мобильное приложение, кассовая платежная система) и единой системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», добавляют в разведке.
Уровень недовольства среди потребителей и услуг был усилен продолжительностью DDOS-атаки в праздничный период.
Атака ГУР на госсистему судов России
В октябре прошлого года киберкорпус Главного управления разведки совместно с активистами группы ВО Team поздравили президента России Путина с днем рождения изломом государственной автоматизированной системы Правосудие.
ГУР атаковало российскую госсистему "Правосудие". По словам источников в ГУР, атака парализовала работу судов, ведомственных электронных почтовых ящиков и официальных сайтов.
В результате киберудара были получены персональные данные пользователей и внутренняя документация системы.
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