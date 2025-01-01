Киберспециалисты ГУР атаковали сервисы российского нефтяного гиганта "Лукойл" — источники

Киберспециалисты ГУР вывели из строя цифровые системы российской нефтяной компании «ЛУКойл», парализовав ее платежные системы в праздничный период. Об этом Online.UA сообщили источники в военной разведке.

Киберспециалисты ГУР атаковали сервисы "ЛУКойл": что известно

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) осуществили очередную кибератаку на критическую инфраструктуру России.

С 30 декабря по 1 января 2025 года специалисты ГУР совершили очередную кибератаку на российский нефтяной сектор.

Основным объектом атаки стали ресурсы нефтяной компании «ЛУКойл», участвующей в обеспечении российских оккупационных войск.

В частности, в результате атаки потерпели поражение цифровые ресурсы компании, в связи с чем клиенты компании не имели возможности произвести оплату на АЗС через мобильное приложение. Поделиться

Цифровые ресурсы смарт-терминалов «Эвотор»

Также атакованы цифровые ресурсы смарт-терминалов «Эвотор» (веб-сайт; личный пользовательский кабинет; мобильное приложение, кассовая платежная система) и единой системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», добавляют в разведке.

Как сообщается, совершенная DDOS-атака обусловила значительные неудобства и убытки в сфере торговли, поскольку потребители не смогли приобрести товар из-за сбоев в работе платежных систем. Поделиться

Уровень недовольства среди потребителей и услуг был усилен продолжительностью DDOS-атаки в праздничный период.

Атака ГУР на госсистему судов России

В октябре прошлого года киберкорпус Главного управления разведки совместно с активистами группы ВО Team поздравили президента России Путина с днем рождения изломом государственной автоматизированной системы Правосудие.

ГУР атаковало российскую госсистему "Правосудие". По словам источников в ГУР, атака парализовала работу судов, ведомственных электронных почтовых ящиков и официальных сайтов.

В результате киберудара были получены персональные данные пользователей и внутренняя документация системы.