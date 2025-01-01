У Головному управлінні розвідки Міноборони України оприлюднили унікальні кадри звільнення Агрегатного заводу у Вовчанську на Харківщині від російських окупантів.

Що відомо про звільнення бійцями ГУР Агрегатного заводу у Вовчанську

За інформацією ГУР, штурм та зачистка 40 будівель підприємства від російських окупантів були однією з найскладніших фронтових операцій у 2024 році.

Операцію проводили воїни-розвідники "Спецпідрозділу Тимура".

На відео вперше показали штурмові дії за підтримки 120-мм міномета, взяття російських окупантів у полон та роботу бойових медиків під час цієї операції "тимурівців".

Вовчанський агрегатний завод — підприємство у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області з виробництва агрегатів, насосних автоматичних установок. Завод був захоплений росіянами після початку повномасштабного вторгнення. У червні 2024 року ЗСУ заблокували підрозділи російських окупантів та унеможливили для них підвезення медикаментів та запасів. 24 вересня 2024 року бійці ГУР відновили контроль над заводом після зачистки кількох десятків будівель об'єкта.

Що відомо про поточну ситуацію на фронті

Від початку доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти далі зосереджують зусилля на Курахівському, Покровському, Времівському напрямках та на Курщині.