У Головному управлінні розвідки Міноборони України оприлюднили унікальні кадри звільнення Агрегатного заводу у Вовчанську на Харківщині від російських окупантів.
Головні тези:
- Штурм та зачистка Агрегатного заводу у Вовчанську були одними з найскладніших фронтових операцій у 2024 році.
- Завдяки воям-розвідникам “Спецпідрозділу Тимура” вдалося звільнити завод та взяти російських окупантів у полон.
Що відомо про звільнення бійцями ГУР Агрегатного заводу у Вовчанську
За інформацією ГУР, штурм та зачистка 40 будівель підприємства від російських окупантів були однією з найскладніших фронтових операцій у 2024 році.
Операцію проводили воїни-розвідники "Спецпідрозділу Тимура".
На відео вперше показали штурмові дії за підтримки 120-мм міномета, взяття російських окупантів у полон та роботу бойових медиків під час цієї операції "тимурівців".
Вовчанський агрегатний завод — підприємство у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області з виробництва агрегатів, насосних автоматичних установок. Завод був захоплений росіянами після початку повномасштабного вторгнення. У червні 2024 року ЗСУ заблокували підрозділи російських окупантів та унеможливили для них підвезення медикаментів та запасів. 24 вересня 2024 року бійці ГУР відновили контроль над заводом після зачистки кількох десятків будівель об'єкта.
Що відомо про поточну ситуацію на фронті
Від початку доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти далі зосереджують зусилля на Курахівському, Покровському, Времівському напрямках та на Курщині.
На Куп’янському напрямку ворог з початку доби проводить три спроби просунутися до наших позицій в районах Колісниківки, Загризового та Нової Кругляківки.
Агресор також збільшив кількість атак до шести на Лиманському напрямку. Атакує поблизу Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки, Іванівки.
На Краматорському напрямку наші захисники відбили дев’ять атак окупантів в районі Часового Яру, Ступочок та Предтечиного. Одне боєзіткнення триває дотепер.
На Торецькому напрямку ворог п’ять разів намагався йти вперед в районі Торецька та в напрямку Щербинівки. На даний час триває бій.
Активність ворога наразі зберігається і на Покровському напрямку. Сімнадцять разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Відбито ворожі атаки в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоолексіївки та Нововасилівки. Наразі тривають ще сім боєзіткнень.
Запеклі бої відбулись на Курахівському напрямку. Поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового протягом дня відбулося 11 бойових зіткнень, три ворожі атаки тривають.
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