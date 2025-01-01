Как проходило освобождение Агрегатного завода в Волчанске — уникальные кадры ГУР
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Украина
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Как проходило освобождение Агрегатного завода в Волчанске — уникальные кадры ГУР

ГУР
Агрегатный завод в Волчанске
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В Главном управлении разведки Минобороны Украины обнародовали уникальные кадры освобождения Агрегатного завода в Волчанске Харьковской области от российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Освобождение Агрегатного завода в Волчанске было одной из самых сложных операций в 2024 году, проведенной воинами ГУР.
  • Видео кадры показывают штурмовые действия во время освобождения завода и взятие российских оккупантов в плен.

Что известно об освобождении бойцами ГУР Агрегатного завода в Волчанске

По информации ГУР, штурм и зачистка 40 зданий предприятия от российских окупантов были одной из самых сложных фронтовых операций в 2024 году.

Операцию проводили воины-разведчики "Спецподразделения Тимура".

На видео впервые показали штурмовые действия при поддержке 120-мм миномета, взятие российских окупантов в плен и работу боевых медиков во время этой операции "тимуровцев".

Волчанский агрегатный завод — предприятие в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области по производству агрегатов, насосных автоматических установок. Завод был захвачен россиянами после начала полномасштабного вторжения. В июне 2024 года ВСУ заблокировали подразделения российских окупантов и сделали невозможным для них подвоз медикаментов и запасов. 24 сентября 2024 года бойцы ГУР возобновили контроль над заводом после зачистки нескольких десятков построек объекта.

Что известно о текущей ситуации на фронте

С начала суток на фронте произошло 101 боевое столкновение. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты дальше сосредотачивают усилия на Кураховском, Покровском, Времивском направлениях и на Курщине.

  • На Купянском направлении враг с начала суток проводит три попытки продвинуться к нашим позициям в районах Колесниковки, Загрызового и Новой Кругляковки.

  • Агрессор также увеличил количество атак до шести на Лиманском направлении. Атакует вблизи Новосергеевки, Твердохлебового, Копанок, Макеевки, Ивановки.

  • На Краматорском направлении наши защитники отбили девять атак кафиров в районе Временного Яра, Ступочек и Предтечиного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

  • На Торецком направлении враг пять раз пытался идти вперед в районе Торецка и в направлении Щербиновки. В настоящее время идет бой.

  • Активность врага сохраняется и на Покровском направлении. Семнадцать раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Отражены вражеские атаки в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоалексеевки и Нововасиловки. Сейчас продолжаются еще семь боестолкновений.

  • Ожесточенные бои произошли на Кураховском направлении.

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