В Главном управлении разведки Минобороны Украины обнародовали уникальные кадры освобождения Агрегатного завода в Волчанске Харьковской области от российских оккупантов.
Главные тезисы
- Освобождение Агрегатного завода в Волчанске было одной из самых сложных операций в 2024 году, проведенной воинами ГУР.
- Видео кадры показывают штурмовые действия во время освобождения завода и взятие российских оккупантов в плен.
Что известно об освобождении бойцами ГУР Агрегатного завода в Волчанске
По информации ГУР, штурм и зачистка 40 зданий предприятия от российских окупантов были одной из самых сложных фронтовых операций в 2024 году.
Операцию проводили воины-разведчики "Спецподразделения Тимура".
На видео впервые показали штурмовые действия при поддержке 120-мм миномета, взятие российских окупантов в плен и работу боевых медиков во время этой операции "тимуровцев".
Волчанский агрегатный завод — предприятие в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области по производству агрегатов, насосных автоматических установок. Завод был захвачен россиянами после начала полномасштабного вторжения. В июне 2024 года ВСУ заблокировали подразделения российских окупантов и сделали невозможным для них подвоз медикаментов и запасов. 24 сентября 2024 года бойцы ГУР возобновили контроль над заводом после зачистки нескольких десятков построек объекта.
Что известно о текущей ситуации на фронте
С начала суток на фронте произошло 101 боевое столкновение. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты дальше сосредотачивают усилия на Кураховском, Покровском, Времивском направлениях и на Курщине.
На Купянском направлении враг с начала суток проводит три попытки продвинуться к нашим позициям в районах Колесниковки, Загрызового и Новой Кругляковки.
Агрессор также увеличил количество атак до шести на Лиманском направлении. Атакует вблизи Новосергеевки, Твердохлебового, Копанок, Макеевки, Ивановки.
На Краматорском направлении наши защитники отбили девять атак кафиров в районе Временного Яра, Ступочек и Предтечиного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Торецком направлении враг пять раз пытался идти вперед в районе Торецка и в направлении Щербиновки. В настоящее время идет бой.
Активность врага сохраняется и на Покровском направлении. Семнадцать раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Отражены вражеские атаки в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоалексеевки и Нововасиловки. Сейчас продолжаются еще семь боестолкновений.
Ожесточенные бои произошли на Кураховском направлении.
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