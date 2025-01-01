В Главном управлении разведки Минобороны Украины обнародовали уникальные кадры освобождения Агрегатного завода в Волчанске Харьковской области от российских оккупантов.

Что известно об освобождении бойцами ГУР Агрегатного завода в Волчанске

По информации ГУР, штурм и зачистка 40 зданий предприятия от российских окупантов были одной из самых сложных фронтовых операций в 2024 году.

Операцию проводили воины-разведчики "Спецподразделения Тимура".

На видео впервые показали штурмовые действия при поддержке 120-мм миномета, взятие российских окупантов в плен и работу боевых медиков во время этой операции "тимуровцев".

Волчанский агрегатный завод — предприятие в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области по производству агрегатов, насосных автоматических установок. Завод был захвачен россиянами после начала полномасштабного вторжения. В июне 2024 года ВСУ заблокировали подразделения российских окупантов и сделали невозможным для них подвоз медикаментов и запасов. 24 сентября 2024 года бойцы ГУР возобновили контроль над заводом после зачистки нескольких десятков построек объекта.

Что известно о текущей ситуации на фронте

С начала суток на фронте произошло 101 боевое столкновение. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты дальше сосредотачивают усилия на Кураховском, Покровском, Времивском направлениях и на Курщине.