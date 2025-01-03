У ГУР показали результати бойової роботи підрозділу “Крила” — відео

Підрозділ Головного управління розвідки України "Крила" завдав руйнівного удару по ворожих позиціях. Бійці знищили десятки одиниць російської техніки та позиції окупантів.
Головні тези:
- Підрозділ “Крила” продемонстрував ефектні результати бойової діяльності, знищивши десятки одиниць російської техніки та позицій ворога.
- Українські військові розвідники успішно використовували FPV-дрони для удару по ворожих об'єктах, зокрема легкій та важкій бронетехніці, паливним складам та іншим цілям.
Підрозділ ГУР “Крила” ефективно нищить ворогів
Як розповіли у розвідці, на відео показано результати наполегливої і майстерної бойової роботи підрозділу "Крила".
Для атак проти ворога українські воєнні розвідники використовували FPV-дрони літакового типу — Darts.
Під руйнівними вогневими ударами розвідників опинились ворожі:
легка та важка бронетехніка;
склади паливно-мастильних матеріалів;
автомобільний транспорт;
ретранслятори та обладнання для зв’язку;
засоби РЕБ;
трансформатори;
укриття російських окупантів.
Українські дрони знищили 2 гелікоптери РФ у Криму
Як повідомляє українська розвідка, 31 грудня поблизу тимчасово окупованого Криму спецпризначенці підрозділу "Group 13" провели успішну операцію.
Використовуючи морські дрони "Magura V5", оснащені ракетами, вони знищили два російські гелікоптери Мі-8.
За попередньою інформацією, екіпажі обох бортів були ліквідовані.
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