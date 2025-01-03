У ГУР показали результати бойової роботи підрозділу “Крила” — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР показали результати бойової роботи підрозділу “Крила” — відео

ГУР
Дрон
Read in English

Підрозділ Головного управління розвідки України "Крила" завдав руйнівного удару по ворожих позиціях. Бійці знищили десятки одиниць російської техніки та позиції окупантів.

Головні тези:

  • Підрозділ “Крила” продемонстрував ефектні результати бойової діяльності, знищивши десятки одиниць російської техніки та позицій ворога.
  • Українські військові розвідники успішно використовували FPV-дрони для удару по ворожих об'єктах, зокрема легкій та важкій бронетехніці, паливним складам та іншим цілям.

Підрозділ ГУР “Крила” ефективно нищить ворогів

Як розповіли у розвідці, на відео показано результати наполегливої і майстерної бойової роботи підрозділу "Крила".

Для атак проти ворога українські воєнні розвідники використовували FPV-дрони літакового типу — Darts.

Під руйнівними вогневими ударами розвідників опинились ворожі:

  • легка та важка бронетехніка;

  • склади паливно-мастильних матеріалів;

  • автомобільний транспорт;

  • ретранслятори та обладнання для зв’язку;

  • засоби РЕБ;

  • трансформатори;

  • укриття російських окупантів.

Українські дрони знищили 2 гелікоптери РФ у Криму

Як повідомляє українська розвідка, 31 грудня поблизу тимчасово окупованого Криму спецпризначенці підрозділу "Group 13" провели успішну операцію.

Використовуючи морські дрони "Magura V5", оснащені ракетами, вони знищили два російські гелікоптери Мі-8.

За попередньою інформацією, екіпажі обох бортів були ліквідовані.

ГУР також повідомило, що ще один російський вертоліт був пошкоджений і зміг здійснити посадку у підбитому стані.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР знищило обʼєкти оператора звʼязку "Фенікс" армії РФ на Донеччині — відео
ГУР
ГУР знищило обʼєкти оператора звʼязку "Фенікс" армії РФ на Донеччині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Вперше у світі. Бійці ГУР знищили морським дроном гелікоптер РФ Мі-8 — відео
ГУР
Вперше у світі. Бійці ГУР знищили морським дроном гелікоптер РФ Мі-8 — відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Благодійники передали ГУР унікальний дрон Hazard та автомобіль HMMWV
ГУР
ГУР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?