Благодійники передали ГУР унікальний дрон Hazard та автомобіль HMMWV

Українські розвідники отримали від благодійної організації новітні дрони Hazard. Вони можуть бути непомітними для ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Благодійники передали ГУР унікальний дрон Hazard

Як зазначили в ГУР, безпілотний авіаційний комплекс Hazard та автомобіль HMMWV воїни отримали від американської благодійної організації Help Heroes of Ukraine.

Начальник ГУР Кирило Буданов і Hazard

У ГУР звернули увагу, що до комплексу Hazard входять:

десять дронів-камікадзе;

пускове обладнання;

пульт управління.

За даними розвідки, конструкція безпілотника створена з композитних матеріалів, це дає йому змогу залишатися невидимим для ворожих засобів РЕБ. При цьому робота дрона безшумна, що забезпечує максимальну прихованість.

Такі безпілотники можуть долати значну відстань, їх можна оснастити бойовими частинами різної потужності для знищення об'єктів ворога.

Митрополит Епіфаній освятив медевак для ГУР

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 26 листопада на подвір’ї Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря освятив та передав для потреб медичної служби Головного управління розвідки МОУ спеціалізований автомобіль швидкої допомоги, який було придбано за сприяння благодійників.

Медичний евакуаційний автомобіль розвідникам надали за сприяння служби військового капеланства ГУР та благодійного фонду "Відкриті очі". Поширити

Разом з Предстоятелем автокефальної Української Православної Церкви молилися капелани протоєрей Костянтин Холодов й протоієрей Володимир Романишин та співробітники медичної служби ГУР.