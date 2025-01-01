Благодійники передали ГУР унікальний дрон Hazard та автомобіль HMMWV

Українські розвідники отримали від благодійної організації новітні дрони Hazard. Вони можуть бути непомітними для ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
Головні тези:
- Українські розвідники отримали від благодійної організації новітні дрони Hazard, які є непомітними для ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
- Благодійники передали Головному управлінню розвідки України унікальний безпілотний авіаційний комплекс Hazard та автомобіль HMMWV.
- До комплексу Hazard входять десять дронів-камікадзе, пускове обладнання та пульт управління, що дозволяє їм залишатися невидимими для ворожих засобів РЕБ.
Благодійники передали ГУР унікальний дрон Hazard
Як зазначили в ГУР, безпілотний авіаційний комплекс Hazard та автомобіль HMMWV воїни отримали від американської благодійної організації Help Heroes of Ukraine.
У ГУР звернули увагу, що до комплексу Hazard входять:
десять дронів-камікадзе;
пускове обладнання;
пульт управління.
За даними розвідки, конструкція безпілотника створена з композитних матеріалів, це дає йому змогу залишатися невидимим для ворожих засобів РЕБ. При цьому робота дрона безшумна, що забезпечує максимальну прихованість.
Такі безпілотники можуть долати значну відстань, їх можна оснастити бойовими частинами різної потужності для знищення об'єктів ворога.
Митрополит Епіфаній освятив медевак для ГУР
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 26 листопада на подвір’ї Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря освятив та передав для потреб медичної служби Головного управління розвідки МОУ спеціалізований автомобіль швидкої допомоги, який було придбано за сприяння благодійників.
Разом з Предстоятелем автокефальної Української Православної Церкви молилися капелани протоєрей Костянтин Холодов й протоієрей Володимир Романишин та співробітники медичної служби ГУР.
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