Як у 2024 році палали військові об'єкти Росії — епічне відео ГУР

Вторгнення Російської Федерації в Україну призвело до різкого зростання кількості пожеж на території держави-агресора, особливо на військових об'єктах. Головне управління розвідки МО України нагадало, як це відбувалось у РФ цього року.
Головні тези:
- Після вторгнення РФ в Україну у 2024 році пожежі на військових об'єктах в Росії значно збільшились.
- Широка географія пожеж у Росії свідчить про тактику тисячі порізів, яка уповільнює військову машину Росії.
- Вибухи та атаки в різних регіонах Росії, такі як Москва, Санкт-Петербург, Красноярськ та інші, підтримують рух опору проти путінського режиму.
Як палала Росія у 2024 році
У розвідці зауважили, що після повномасштабного російського вторгнення на території агресора цього року "дивні" пожежі фіксувались як у Москві, так і в Алтайському краї та Красноярську.
Вибухи у Росії: що відомо
Збройні сили України в ніч на 25 грудня вдарили по розташуванню пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти у Льгові Курської області.
А 24 грудня безпілотні літальні апарати атакували авіабазу Міллерово в Ростовській області. Як писали медіа, можливо, їх цілями могли бути штурмовики Су-25.
Також в ніч на 10 листопада також було неспокійно у російському Брянську. У місті чули вибухи, росіяни заявляли, що протиповітряна оборона нібито збивала дрони. Після вибухів у Брянську виникла пожежа.
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