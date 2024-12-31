Як у 2024 році палали військові об'єкти Росії — епічне відео ГУР

Вторгнення Російської Федерації в Україну призвело до різкого зростання кількості пожеж на території держави-агресора, особливо на військових об'єктах. Головне управління розвідки МО України нагадало, як це відбувалось у РФ цього року.

Як палала Росія у 2024 році

У розвідці зауважили, що після повномасштабного російського вторгнення на території агресора цього року "дивні" пожежі фіксувались як у Москві, так і в Алтайському краї та Красноярську.

Широка географія інцидентів на росії у 2024 році — від Москви і Санкт-Петербурга до Омска, Красноярска, Новосібірска та Алтайского краю — вказує на тактику тисячі порізів, що уповільнює російську воєнну машину, змушуючи московитських вождів витрачати ресурси на усунення проблем, але вогонь не згасає — рух опору путінському режиму продовжує діяти. Поширити

Вибухи у Росії: що відомо

Збройні сили України в ніч на 25 грудня вдарили по розташуванню пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти у Льгові Курської області.

А 24 грудня безпілотні літальні апарати атакували авіабазу Міллерово в Ростовській області. Як писали медіа, можливо, їх цілями могли бути штурмовики Су-25.

Також в ніч на 10 листопада також було неспокійно у російському Брянську. У місті чули вибухи, росіяни заявляли, що протиповітряна оборона нібито збивала дрони. Після вибухів у Брянську виникла пожежа.